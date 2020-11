Rubén Orosco anuncia su próxima pelea, será el 10 de diciembre

Luego de anunciar que vería acción el pasado viernes 27 de noviembre, el campechano Rubén Orosco, nos contactó para aclarar dudas y decirnos el motivo por el cual no subió al ring, afirmó que en lo personal no tenía el interés que el busca, por lo que decidió decir no, y al parecer ahora si va en serio, peleara el próximo 10 de diciembre en una función que se televisará en una cadena de deportes de Estados Unidos. En este deporte apunto el campechano, hay que saber cuándo decir si y cuando decir no, en una pelea de seis y ocho round, hay que cuidarnos mucho, si bien es cierto que iba de por medio el cinturón de un organismo, la paga era muy poca, ante un rival bastante difícil, la verdad, no valía la pena exponer el físico por muy poca paga, por eso decidí mejor no subir al ring.

Esta pelea se iba a transmitir a través de TV Azteca, el pasado viernes 27, pero desde el inicio de semana, ya había dicho que no iba a subir, en el boxeo hay que cuidarse, un mal golpe, un error, te puede dejar secuelas, daños en lo físico y mental y exponernos a ello por muy poco dinero, no vale la pena, insistió el peleador Campechano.

Sin embargo, en el transcurso de esta semana me llego otra oferta, la analizamos y ya aceptamos, en el inicio de esta firmo y a estar listo para subir, no es por ningún título, pero es un buen contrincante y vamos por el triunfo, por cierto, dijo Rubén, esta pelea se va a transmitir por una cadena de televisión de los estados unidos.