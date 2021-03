Saben dividir, denostar y criticar pero no cumplir, afirma candidato de Va x México / ¿Dónde están las oficinas de Pemex? Morena ha fallado: CCB

Las denostaciones por su parentesco con Alejandro M o r e n o C á r d e n a s , Presidente Nacional del PRI, tienen sin cuidado a Christian Castro Bello. Aseguró que ello demuestra que contra él no hay argumentos para tildarlo de corrupto o de enriquecerse a costa de los ciudadanos. Ayer Christian Castro estuvo en Ciudad del Carmen, donde fue cuestionado por la guerra sucia que cada día arrecia contra él, sostuvo que sus adversarios insisten en vincularlo con Moreno Cárdenas, pero fuera de ello, no tienen ningún argumento sólido para demostrar que ha actuado mal.

Reiteró que él no se prestará a los señalamientos, ni a la política de agresión, por el contrario, seguirá enfocado a presentar propuestas y brindar resultados.

“Sí los ataques que tendrán en contra mía, o la guerra sucia que hay en contra mía, es para señalar el parentesco con un político, pues yo les voy a decir una cosa, me siento totalmente orgulloso, porque eso quiere decir que no tienen nada más que decir de mí”, declaró.

Aseguró que “de mí no pueden decir que tengo gasolineras, de mí no pueden decir que tengo terrenos, de mí no pueden decir que tengo muchas o millones de casas y de propiedades, eso hay que tenerlo muy en cuenta y hay que tenerlo muy en claro”.

Señaló que los turistas electorales, los que vienen cada seis años a Campeche, pretenderán dividir con sus mentiras, pero no tendrán una sola verdad en sus palabras, a todos ellos les pidió, mejor enfocarse a exigir que el Gobierno de su partido, Morena, le cumpla a Carmen.

Recordó que en 2018, el ahora Presidente de México prometió la construcción de una Refinería en Atasta, así como el traslado de las oficinas centrales de Petróleos Mexicanos (Pemex) a Ciudad del Carmen.

“Lo que saben hacer es criticar, denostar, buscar la división y prácticamente hoy no vemos resultados tangibles, yo vuelvo a preguntar ¿Dónde están todas esas promesas que hicieron y qué no las han cumplido? Me gustaría saber ¿Dónde están las oficinas de Pemex? Y me gustaría saber ¿Dónde está la refinería de Atasta?” asentó.

Castro Bello también hablo de las encuestas, asegurando que existen muchas y que reflejan un momento, pero no serán determinantes. Destacó que el mejor termómetro está en las calles, dialogando con los ciudadanos.

Aseguró que los campechanos tienen claro algo: “la esperanza y las ganas de que verdaderamente Carmen le vaya bien y que Campeche le vaya bien y por su puesto defender lo que por muchos años ha costado construir y que no vengan aquellos Gobiernos a destruirlo en un instante”.

Por último, reiteró que iniciando la campaña el próximo 29 de marzo recorrerá Campeche de punta a punta llevando sus propuestas, escuchando a la gente y asumiendo compromisos en cada municipio, los cuáles tomará con responsabilidad en su proyecto del Campeche del Futuro.