Salario mínimo deberá aumentar a $127.76

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) presentó una nueva propuesta de incrementar el salario mínimo en rango de 117. 76 a 127.76 pesos en el 2020, con el objetivo de que en el 2024 se supere a los 205.41 pesos.

Al respecto, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Campeche (CCEC), Víctor del Río R. De la Gala, dijo que los incrementos salariales deberán ser muy bien analizados para no crear un efecto inflacionario.

-Hay que tener mucho cuidado con eso, eso es un estudio, un análisis que tienen que hacer los analistas, los economistas, las personas que tienen un amplio conocimiento en materia económica para que no vaya ser contraproducente; no estamos en contra, digo a nadie le gusta que se incrementen los pagos, sin embargo, son necesarios y tienen que ser perfectamente bien analizados para que en lugar de ser un beneficio vaya a causar un prejuicio para todos -manifestó.

Sostuvo no estar en contra de este aumento salarial, siempre y cuando sean bien analizado, porque podría traer repercusiones, sobre todo con la actual situación económica del país, donde no hubo el crecimiento esperado durante el año.

-A lo mejor no se han analizado de la manera adecuada y eso podría traer repercusiones; acuérdense también el crecimiento económico no ha sido lo esperado entonces no es el mejor momento en día para incrementos -señaló.