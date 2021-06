Saludable que se anule la elección: Bagdadi Estrella

El consejero nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Abraham Bagdadi Estrella, afirmó que las elecciones se deben de ganar en las urnas, pero en caso de que no haya un resultado claro, se debe de judicializar el resultado, sin embargo en México existe un principio denominado de “Determinancia”, mismo que señala que pueden existir muchas anomalías en una elección, pero si estas no influyen en el resultado de la elección el mismo debe mantenerse.

Aseveró que la posibilidad de nulificar la elección pasada corresponde a los tribunales electorales, presentando las pruebas correspondientes para que la misma autoridad pueda analizarlas validarlas y determinar que tanto influyeron en el resultado de la elección, si estas evidencias intervinieron directamente, el tribunal tendrá la facultad de anular la votación ya que el derivado de esta no es la voluntad de la ciudadanía.

“Sería saludable que la elección a la gubernatura de repitiera, porque harían entender a la gente que el hecho de vender su voto no sirvió de nada, porque los electores fueron a la urna a ganar dinero, no a ejercer su derecho ciudadano, entonces yo veo favorable que se anule la elección pero no veo poco factible”, manifestó Bagdadi Estrella en cuanto a la posibilidad de repetir las elecciones.

Con respecto a los candidatos que han estado celebrando una victoria, Bagdadi Estrella señala que estas celebraciones carecen de valor ya que no se les ha sido reconocido el triunfo por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) a través de la entrega de la constancia de mayoría, además menciona que una parte de la elección acaba cuando la gente ejerce el sufragio en las urnas, otra parte acaba cuando el Programa de Resultados Preliminares (PREP) acaba de hacer su cómputo y otra parte termina cuando en los cómputos distritales se hace el conteo de los votos para hacer la entrega de la constancia de mayoría, por otro lado si así lo decidieran los demás aspirantes podrán impugnar la decisión tomada.