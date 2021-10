Samantha Bravo, mujer sin experiencia policial

El personal de Seguridad Pública carece de toda preparación de atención ciudadana

Personal de la Dirección de Seguridad Pública a cargo de la flamante modelo de pasarela Samantha Bravo Muñoz, con base en esta ciudad, carecen de toda preparación de atención ciudadana, ya que el día jueves, actuó de manera por demás prepotente contra el reportero de esta​ casa editorial, al buscar una entrevista con la directora.

Los hechos ocurrieron ayer jueves por la mañana a las 10 horas, cuando al llegar pidieron esperar en la sala, mientras localizaban a Bravo Muñoz, mientras pasaban los minutos, una mujer con mala cara de cabello teñido de rubio, se acercó para exigir saliera de la dependencia y que no podía estar en las instalaciones, y a pesar de expresarle que se trataba de un lugar público, esta persona con voz autoritaria dijo: “a mí no me importar que sea publica la sala, usted no puede estar adentro, así que salga o lo mando a sacar”.

Acto seguido, un elemento de esta corporación que estaba de guardia, salió en defensa de su compañera, quien solicitó el nombre de la casa editorial y el cargo, al mismo tiempo, que indicó la flamante funcionaria no estaba en su oficina y que regresará otro día o que me iban agendar una cita, pero hasta el cierre.

Cabe reiterar que, el comunicador se identificó como Prensa, y que estaba ejerciendo su labor periodística, y lo único que buscaba era una declaración de quien se pregona ser, cercana a la gente y que ya no le deben tener miedo cuando un policía se acerca, pero, la realidad es otra.

Asimismo, los policías le expresaron que no podía tomar fotos, y menos de adentro de las instalaciones, por lo que el periodista, les dijo que le estaban coartando la libertad de expresión, y que era un lugar público y gubernamental y no privado.