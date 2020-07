Sánchez Cerino, oportunista y deshonesto, señalan Leonor Piña, José Inurreta y Carlos Jasso

El actuar del Diputado morenista, Ricardo Sánchez Cerino, es deshonesto y oportunista coinciden sus compañeros legisladores, quienes como él recibieron dos mil cubre bocas del Gobierno del Estado para entregarlos entre la gente que lo necesite.

La Diputada Leonor Piña Sabido reprobó esta actuación al asegurar que hoy no son momentos de ganar adeptos políticos, sino más bien de trabajar juntos los órdenes de gobierno para salir delante de la emergencia sanitaria.

“Es reprobable, no podemos andar engañando a los ciudadanos, todos y cada uno somos responsables y corresponsables, no son momentos de aprovechar para sacar raja política de esta situación que vivimos como estado y como país”, declaró.

Recordó que el Gobernador Carlos Miguel Aysa González recibió la donación de 150 mil cubre bocas y él a su vez, destinó dos mil para cada legislador “no caigamos en la irresponsabilidad de presumir como nuestra una gestión que no nos costó ni un solo peso”, añadió.

José Inurreta Borges, Diputado panista del Distrito 03, reconoció el apoyo que significa contar con los cubre bocas, insistió en que los seis Diputados de su bancada también los recibieron y distribuyen entre la ciudadanía, siempre informando su origen.

“Con todo respeto eso de Cerino no es honesto, porque los cubre bocas son donativo efectivamente, no está bien que digan que lo manda un partido político, creo que no está siendo honesto; sí lo vas a repartir digamos sin miedo que es un donativo que nos hicieron llegar a través del Gobierno del Estado para darse a la población, lo digo con todo respeto”, externó.

El Diputado del Distrito 20, Carlos Jasso Rodríguez, también lamentó la poca responsabilidad de su compañero. Aseveró que la gente está pendiente de quien trabaja con responsabilidad y quien se aprovecha de la situación para quedar bien.

Agradeció a la empresa maquiladora Augusta Sportswear Brands, que su donación no se quedara solo en la capital del estado y a través de los legisladores llegue a los 11 municipios.

“Son momentos de apoyar a la gente, no son momentos de partidos, hay que sumar apoyo para salir adelante, tener iniciativa e ideas que ayuden a la población, no debemos desorientarlas más o querer hacer propagando; no debe ser como él lo hizo”, mencionó.

Aseguró que el PRI se conduce con responsabilidad, y los Diputados aportan lo necesario para hacer frente a la emergencia, “él trabaja como Dios le dio inteligencia y bueno, lo que él haga con sus cubre bocas y con su vida, es muy independiente de cada Diputado”, finalizó.