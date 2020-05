Sandy Baas provoca a su comunidad

*Hopelchén ¿un polvorín político? *Sandy Baas, Diputada local por Morena, ¿es su destino?

Si hay una consigna popular en Hopelchén, es que “esa Chamaca no cumple”. No hay barrio de la cabecera municipal o comunidad que no acuse de Sandy Arely Baas, su incumplimiento, un día sí y el otro también.

Pero esta pandemia permitió hacer más explícita la negativa percepción que se tenía, para comprobarla como presidenta municipal, porque su locuaz inexperiencia se da a notar mucho más y se ha permitido que los ciudadanos valoren más su desapego a la función que le fue encomendada, de ser la primera autoridad del municipio.

“No importa que sea protegida de Nachito o del otro chamaco, el diputado ese”, sostienen los santones de la política chenera, mientras se fuman un cigarro en la banca del parque principal, el problema es que no cumple y ha sido rebasada infinidad de veces por las autoridades de las juntas municipales.

¿Qué es lo que no cumple? Se le pregunta a los entrevistados. No da nada, sostienen. No repara calles, ni apoya ahora en la pandemia, ni se le ve, nada más se la pasa fiesteando y “como ella sí tiene su sueldo seguro”, los demás, que tenemos que pagar contribuciones para que ella viva como reina.

Los priístas de Hopelchén ven con desagrado la mala gestión de la Alcaldesa Sandy Baas, porque pone en peligro que el PRI siga gobernando en ese municipio, toda vez que la gente sabe que la administración municipal no es para tanto de lo que muestra en bienes la presidenta municipal.

Por más que se insistió para que autorizaran poner los nombres de los quejosos, pero le tienen miedo, ya que, acusan, se ha rodeado de un grupo de malandros con los que amenaza a quienes la critican. Pero sostienen que es difícil que el PRI gane en el 2021 dada la gestión de la alcaldesa.

En las comunidades, el abandono se vive de forma absoluta. No hay presencia del ayuntamiento y es repudiada en Bolonchén, en Dzibalchén y en la montaña. Donde se le ve seguido en los sembradíos de tomate y otras especies porque sostienen, es su mercado de interés ya que hay quien insiste, es la dueña de miles de hectáreas y va a checar sus tierras personales con vehículo oficial y con gasolina del erario.

Con el abandono de la comunidades y de la propia cabecera municipal, parece que Sandy Baas, está promoviendo que la opositora, amiga de toda la vida de la alcaldesa, es la justamente señalada para sucederla, pero no es del PRI y le tiene dada toda la estafeta para hacer campaña con cargo al erario pero con posición en otro partido, aunque en voz baja sostienen que ya negoció una diputación local pero por Morena.

Nadie sabe para quién trabaja. Nos referimos a sus padrinos. Así que la reina del tomate ha lastimado severamente al PRI en Hopelchén.