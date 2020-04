“Santa” cuenta su historia

En entrevista para El Sur de Campeche, el entrenador Oscar Santamaría cuenta su historia dentro del boxeo local

No siempre un excelente instructor, manager o entrenador, fue un destacado atleta sea cual sea la disciplina deportiva, cualquiera de las dos profesiones, ya la llevamos con nosotros, solo es cuestión de saberla desarrollar en el lugar que te toque, en el momento preciso y eso fue lo que sucedió con Oscar Iván Santamaría Mas.

Este joven entrenador, “Santa”, como es conocido en el ámbito del boxeo campechano, tiene una preparación académica, es ingeniero en sistemas computacionales, pero por azares del destino, ahora es entrenador de box y ya comienza a ver los frutos, luego que su pupilo Jonathan Huchin se convirtiera en el único boxeador en lograr su pase a la etapa nacional de los Juegos Nacionales CONADE 2020.

Huchin se colgó medalla de oro en la etapa regional, otros de sus peleadores, tres de estos, se quedaron con la medalla de bronce en sus respectivas categorías, entre los que destacan Jared May, Raul Cámara y Victor Solís.

Oscar Iván Santamaría Mas es entrenador deportivo en la disciplina de boxeo en HIT ZONE, BOX-FIT y delegado de boxeo en el municipio de Campeche por la Asociación de Boxeo Estatal A. C.

¿Cuándo te inicias como manager y porqué, cuantos años tienes como manager?

En el 2016 asisto a una pelea de Francisco “Panchito” Horta, quien fuera mi compañero de gimnasio y de entrenamiento y con quien sostengo aun una buena amistad. Me veo frente a un escenario de boxeo profesional que nunca imaginé y en ese momento quise volver a estar arriba de un ring cosa que ya no pasó y de regreso a Campeche tomé la decisión de ser entrenador en una plática con “Panchito” le dije ya no voy a boxear, pero voy a ser entrenador y vamos a ver qué sale.

Pasaron unos meses en ese mismo año e inicié a tomar cursos para entrenadores, en mi osadía o en mi voluntad de aprender para enseñar realicé varios viajes a estados vecinos con la finalidad de capacitarme y llegué nuevamente a Cancún con el profe Francisco Horta Collí, quien me impartió varios cursos que fueron clave a mi formación como entrenador y tuve la oportunidad de ser su auxiliar.

De regreso a Campeche fue una odisea, tenía varias o mejor dicho demasiadas puertas cerradas y dejémoslo hasta ahí, posteriormente había un chico que iba a pelear y me pidió lo ayudara a entrenar (Luis Angel “Pastor” Polanco) a lo cual le dije que sí que con mucho gusto pero que no tenía equipo de entrenamiento, me presenta a Jesús “Tornado” Ramos, actual peleador de MMA, quién tenía su gimnasio “Xtremma Center” y muy amablemente nos prestaría su espacio y equipo para la preparación de este chico y así fueron transcurriendo los días e incluso meses y por asuntos ajenos a nosotros se cae la pelea, ya no había razón por la cual seguir en el gimnasio a lo cual Jesús me pide apoyo e inicio a dar clases a su gente que asistía a su gimnasio y posteriormente para su preparación ya que tenía pelea próxima, aprovechando el espacio y la confianza doy inicio a la captación de adolecentes para boxeo al mismo tiempo que enseñaba boxeo e impartía acondicionamiento físico.

En el 2017 inicio oficialmente como entrenador. Llevo 12 años en el medio boxístico de los cuales ya son 3 años como entrenador.

¿En dónde te inicias como manager y con cuántos chavos, cuántos tienes actualmente, nombres?

En el 2018 conozco a Ricardo Pérez Burad y María José Sosa quienes estaban a nada de abrir un gimnasio de boxeo con apoyo de Luis “Papayón” Turriza pero no tenían entrenador de boxeo y me dan la oportunidad de ser entrenador en lo que es actualmente HIT ZONE, BOX-FIT.

Como en todo gimnasio no todo el que llega practicar es para ser boxeador tenemos boxeo recreativo y boxeo competitivo. Empezamos la etapa de iniciación deportiva con 5 chicos pensando en la competición, como fue transcurriendo el tiempo se fueron sumando, así como otros se fueron alejando del boxeo.

Actualmente tenemos un grupo de 10 boxeadores de los cuales 8 son amateur y 2 profesionales, estos chicos tienen mucha presencia en el gimnasio por su disciplina y constancia misma que el señor Ricardo corresponde con apoyo a ellos y les llama Jauría Hitzone.

¿Qué boxeadores a tu cargo han sobresalido?

De los amateur 4 clasificaron a la etapa regional de boxeo efectuada en Palenque, Chiapas donde obtuvimos un resultado satisfactorio, una medalla de oro y 3 de bronce, arriba del ring todos mostraron una calidad boxística que nos hace sentirnos orgullosos y darnos cuenta que vamos por el camino correcto.

¿Cómo ves el boxeo en Campeche?

El boxeo en Campeche empieza a tener presencia, ya vemos actualmente un cierto número de gimnasios y esperemos que las personas a cargo realicen un buen trabajo.

Hace falta que en Campeche los entrenadores sean visionarios y se den cuenta que el boxeo no solo es el arte de golpear sin ser golpeado, y que cada persona del medio juegue el rol que le corresponde, siempre con el debido respeto que se merecen el uno con el otro y es ahí cuando podríamos hablar de un trabajo en equipo con el único objetivo de formar boxeadores.

Por qué para hacer box se necesitan boxeadores que sepan boxear y muestren un boxeo de calidad para que la afición pueda reactivarse ya que en Campeche hay afición boxística conocedora y critica del boxeo, y estoy hablando que formar un boxeador no es tarea de uno o dos años, un boxeador se va añejando y tendrá mayor calidad con el paso de los años, sí es bien cuidado y guiado, no puedes vender una función de boxeo con jóvenes que aún no boxean, es como vender pan sin hornear, posteriormente de esa afición saldrá un visionario que quiera ser promotor como en aquellos años de la ya extinta Arena Campeche.