Se armaron los “moquetazos”

El “Baby” Cob y Jorge Vera entraron en un juego de dimes y diretes a través de las redes sociales

Se armó el arroz con mango, por algo los dos son ex boxeadores, Melchor el “Baby” Cob y Jorge Manuel Vera, dimes y diretes que puede acabar mal, no precisamente en lo que mucho de ustedes están pensando, sino que se podría destapar la cloaca que hay en el boxeo amateur y profesional.

Este es el primer round entre estas dos grandes personalidades del boxeo campechano, cada uno en su debido tiempo, primer y esperamos el último round, ya que es muy penoso ver este tipo de situación ventilarse a la luz pública, en donde más de uno podría salir perdiendo y si no dígamelo a mí.

Resulta que el día de ayer Melchor de los Ángeles Cob Castro, sacó un escrito en donde no está muy de acuerdo con un oficio enviado por Jorge Manuel Vera, quien es el actual Presidente de la Comisión de Box y Lucha de la Ciudad de Campeche, que es dirigida a la Asociación de Box de Campeche que tiene en su poder el carmelita Sola, en donde prohíbe o no avala la salida del boxeador Ángel el “Chaneke” Chan, en una función, podría decirse de exhibición, en donde no va de por medio nada, y que al parecer será a puerta cerrada a celebrarse el 3 de octubre en el municipio del Carmen, donde el “Chaneke” va a ocho round.

En el oficio que envía a la asociación, Jorge Manuel Vera se deslinda de lo que pueda pasar con el Chaneke Chan y los demás peleadores de la capital del estado y que pertenecen al establo de Melchor el “Baby” Cob, pero es que la verdad, ningún peleador de este ex campeón Mundial pertenece a la Comisión de Box de Campeche, ellos están registrados en el Carmen y es ahí donde tienen los permisos con lo que ha estado saliendo a otros estados como Yucatán, en donde infinidad de ocasiones ya pelearon.

Pero esto no es de ahorita, es desde antes que tomara posesión de la Comisión de Box municipal Vera, eso hace ya más de un año, no hay registro alguno donde pueda decir Jorge que pertenecen a esta comisión que él preside.

Ese es el resquemor o dolo por parte del ex campeón nacional, está tratando de evitar que estos boxeadores peleen en Carmen para octubre, pero la pregunta es quién va a querer pertenecer a la comisión si al parecer Jorge Manuel ha convertido la comisión en su minita de oro, cobra caro la licencia, cobra caro las salidas m{edicas al menos al parecer a los peleadores de Melchor Cob, por lo que este último, tenemos entendido, se fue a la comisión del Carmen.

Por lo que, para no tener problemas como el que se está gestando, Cob Castro se fue a registrar al Carmen, algo que según a través de un escrito que salió en las redes sociales por parte del Baby Cob, esto está permitido, según el reglamento, un claro ejemplo es como tener una licencia de manejar, con esta puedes manejar dentro de la República mexicana, es por eso que Melchor Cob, con el aval del Carmen, ha podido ejercer o sus pupilos, su profesión de box, siempre y cuando se lleve los permisos de esa comisión.

Pero todo parece indicar que el pleito es contra los pupilos de Melchor Cob, porque van peleadores de otros municipios a los que no les ha puesto problemas, la pregunta es, ¿será porque el “Chaneke” gana más dinero y se cobra más en una salida?

Por todo esto, Melchor Cob dice que no tiene por qué pedir salida a la Comisión de Jorge Manuel, porque ellos están registrados en Carmen, por lo que todo lo que dice el escrito del ex campeón nacional está fuera de lugar, acota en su escrito en redes sociales Melchor Cob.

La verdad que es extraña la actitud del presidente de la comisión de box en Campeche, ya que no es la primera ocasión en la que los peleadores de Melchor Cob no han necesitado sus permisos para ir a pelear a otras arenas, como Playa del Carmen y más que nada en Mérida, Yucatán, en donde en caso de no llevar permisos o papeles en regla, simplemente no dejan pelear a nadie, sin ninguna salida médica avalada por una comisión.

Cómo va a terminar esta novela, no lo sabemos, pero mientras que los boxeadores de Melchor Cob estén registrados en la comisión de box del Carmen no tendrán problemas, como no los han tenido en los dos últimos años, ante esto, no sabemos de qué manera Jorge Manuel Vera puede evitarlo.

Si de por sí en Campeche no hay funciones, porque nadie se anima a promocionar este deporte, para tratar de poner trabas a nuestros jóvenes boxeadores, es de todos conocido y eso lo sabe Jorge Manuel Vera, las dificultades de conseguir peleas para nuestros boxeadores en esta zona de nuestro estado.

Hay que apoyar realmente a los jóvenes boxeadores campechanos, si no somos nosotros mismos, los de casa, entonces quién lo va hacer, ojalá que se llegue a un acuerdo, en beneficio solo del boxeo.