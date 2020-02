Se legislará sobre la seguridad en escuelas

Al destacar que a nivel nacional se analizan protocolos de seguridad y que se apliquen en forma homogénea en todos los planteles del país, el secretario de Educación, Ricardo Koh Cambranis, comentó que a nivel regional ya se trabaja en la parte legislativa.

Refirió que a raíz de sucesos violentos ocurridos en algunas escuelas de México, la Secretaría de Educación federal optó por alinear las leyes existentes a ese contexto, a fin de evitar la inseguridad, la discriminación y otros temas que atañen a los niños y jóvenes.

Por otra parte, reveló que en lo que va del año, cuatro planteles y uno mismo en cinco ocasiones, “Círculo Infantil” se han visto afectados por robos, por lo que se están reforzando las medidas de seguridad.

“Ya tenemos apoyo de una persona que va a estar vigilando en las noches y posteriormente pueda estar en forma permanente en esa escuela, que ha sido foco en años anteriores en menos de un mes”, indicó.

Mencionó que afortunadamente el valor de lo robado no ha sido tan cuantioso, cerca de ocho mil pesos, de artículos tales como proyectores y bocinas.

“En otros han sido intentos de robos, pero ha sido material didáctico de los maestros que lo han destruido, pero han sido mínimos”.

En cuanto a la respuesta de la comunidad estudiantil a la línea “Platica conmigo”, puntualizó que en todas las escuelas se han colocado carteles que maneja el Convive y trabajan las 24 horas, además de que es un servicio al que pueden acceder no solo los alumnos sino padres de familia y maestros.

-Se han recibido cerca de 300 llamadas que se han dado, algunas solicitando información y otras para casos específicos un total de 86, son variados los casos desde que el niño no lo han ido a buscar hasta que no ha llegado a su casa. No se ha presentado una situación de gravedad – agregó.

Koh Cambranis resaltó que el protocolo que siguen es que a través del call center se activa la alerta y se habla con los directores, trabajadores sociales o tutores del Usaer según sea el caso.