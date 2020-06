¡Se los dije!

MARIELA ROSENDO

Una vez más el Gobierno del Estado, a través de la Secretaria de Salud, implementó la “Ley Seca”, esa que tenía 15 días de haber levantado, ya que empresarios y ciudadanos solicitaban que se quitara, pues algunos dependen de este negocio, pero el gusto duró muy poco, unas cuantas semanas y todo porque el campechano no sabe acatar órdenes.

Y si les digo que el campechano no sabe acatar órdenes es porque si les dicen ¡quédense en su casa!, no lo hacen, evite comprar tantas cervezas, tampoco lo hace, entonces ataron de manos a los encargados de la salud en el estado y les aplicaron otra vez la “Ley Seca”.

Ah, pero ni tarde ni perezosos salieron más rápido que un tapón de sidra a los supermercados, abarrotaron los expendios, como si el mundo se fuera acabar (bueno, para eso poco nos falta, ya hasta tembló), pero bueno, el caso es que el campechano le dio un 100 por ciento de propiedad a la venta de cerveza una vez más, y no dudó que uno que otro hasta sin dinero se haya quedado con tal de llevarse a su casa seis o siete planchas de cerveza.

Se debe entender que la Ley Seca regresó no porque las autoridades así lo quisieran, las autoridades se dieron cuenta del mal comportamiento de los campechanos, si esos que agarraron el malecón de autopista, gente que hasta lamentablemente perdió la vida, golpes, aumentó la movilidad, se dieron fiestas, un sinfín de cosas y todo por el alcohol.

Es lamentable que la gente no entienda, tan difícil es quedarse en casa, tan difícil es acatar las órdenes de las autoridades, si, si bien el encierro ya hartó a muchos y quisieran regresar a la vida que conocíamos hace unos meses atrás, pero señores, si no se quedan en sus casas, los casos no disminuyen y a diario las cifras que se informan, son más… así jamás regresaremos a la normalidad.

De corazón y desde estas palabras les pido que se queden en casa y si no pueden por alguna u otra razón, utilicen su cubre boca, gel antibacterial, no sea de esos ciudadanos que usan el cubre boca como diadema, que si les dicen guarden su distancia, se enojan porque les llaman la atención, piensen en sus hijos, en las personas que no han podido ver, piensen en ustedes, pues si se contagian no podrán despedirse de nadie.

Por último, una vez más, ¡Quédese en Casa!