Se resolverá de fondo la deuda heredada con la empresa PASA

El pago de 50 millones de pesos, deuda que se arrastra desde hace dos administraciones municipales, con la empresa Promotora Ambiental de la Laguna es un tema que no puede ser pospuesto ahora que se vence el contrato de esta empresa regiomontana que duro 15 años para la recolección de la basura, por lo que las autoridades municipales deben buscar la forma de saldarlo.

Ante esto, Sergio Argemiro Cruz Montes de Oca, sindico de Hacienda en el cabildo carmelita, señalo que se está negociando el pago de este pasivo, dejando en claro que la actual administración que encabeza Óscar Rosas González, está al corriente de los pagos mensuales desde el primer mes de gobierno, pero es una realidad que deben afrontar el pago de la deuda heredada.

Cabe señalar que la empresa PASA azuzo con iniciar una demanda contra la comuna para que se hiciera el pago, aunque no se sabe si procedió pues el área jurídica de la comuna, en la actual administración, no ha querido informar si hay o no un proceso legal de parte de la compañía de limpieza norteña. Pero actualmente, los representantes de la empresa PASA no han emitido ninguna declaración al respecto, posiblemente por las negociaciones que se llevan a cabo con la comuna carmelita, pero seria bueno saber que términos se ponen sobre la mesa y también, de donde saldrán los recursos para el pago de la deuda ahora que hay recortes presupuestales por la poca recaudación de impuestos.