Tendrá Aysa, dos reuniones con el presidente este mes

El próximo miércoles 18 y el jueves 26 de diciembre, se reunirá el gobernador del Estado con el presidente Andrés Manuel López Obrador, para tratar temas de seguridad y de inversión para el Estado, dio a conocer el propio mandatario estatal, quien reiteró que en el presupuesto 2020, a Campeche “le fue muy bien”.

-En Campeche va a haber mucha inversión, muchas cosas que quiero que se vayan cumpliendo poco a poco (…) tengo reunión con el Presidente, es de seguridad, el día 18 y, luego el 26 de diciembre tengo una reunión donde vamos a ver si traemos más inversiones para Campeche.

Señaló también que será la próxima semana cuando el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, venga a hacer anuncios importantes para el Estado.

Aysa González agregó que las inversiones que se estén dando a conocer serán para todo el Estado, ya que la preocupación tanto del gobernador como del gobierno federal, es que los recursos lleguen a todos y más a quienes lo necesitan.

Por otro lado se dijo contento que el Congreso del Estado aprobara las leyes de Ingresos y Egresos, dejando en claro que no hubo ningún impuesto mayor, ni nuevos impuestos, además de que tienen que cumplir cabalmente los pagos con los que ya cuentan.

-Tenemos ya muchas licitaciones para el próximo año y tenemos recursos para meterle más el próximo año a la obra pública.

En cuanto a las nuevas plazas para policías y el aumento al salario, dijo que por el momento salieron 73 nuevas, sin embargo, se esperan 20 o 25 más, pues es un compromiso, así como la entrega de ambulancias a finales de enero del siguiente año.

-Está siendo de acuerdo a las circunstancias y a nuestra economía, no me puedo comprometer a dar grandes aumentos, no puedo comprometer más dinero así, sin haber estudiado la problemática -expresó.

Aseguró que el siguiente año se estarán cumpliendo con todas las metas que se han propuesto, pues se tendrá mucha obra pública en todos los municipios, por lo que también habrá generación de empleos.

Finalmente, el mandatario estatal pidió que los campechanos que participen en la consulta sobre el Tren Maya que se realizará este fin de semana, “hay que participar y votar, y ojalá que voten para el beneficio del Estado de Campeche; hay que ir (…) porque si se hace en Campeche, habría una inversión de cerca de 80 mil millones de pesos que detonaría el crecimiento en el Estado -concluyó.