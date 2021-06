Se teme repunte de casos Covid

La ciudadanía se olvida de que nos encontramos en semáforo amarillo y sale de compras y a fiestas sin respetar las medidas sanitarias

Ante el aumento de personas que salen a las calles a realizar compras o para acudir a fiestas olvidándose de que nos encontramos en semáforo amarillo, es uno los principales motivos de que incremente el riesgo de un repunte de contagios del Covid-19, señalaron varios ciudadanos que manifestaron su preocupación de que miles de carmelitas estén confiados y no respeten las medidas sanitarias como la sana distancia, lavarse las manos constantemente y el uso del gel antibacterial.

Uno de ellos fue el señor Jorge Alberto Rejón Hernández, que afirmó que a partir de los siguientes meses habrá una nueva crisis sanitaria, pues notó que cada vez a más familias les importa poco las medidas sanitarias implementadas por las autoridades, principalmente ahora que se acercan las fiestas julianas.

“Se teme un rebrote, porque muchos nos descuidamos, otros no andamos con protección, otros estamos así al garete y le vale grillo la vida. Pues hasta ahorita no nos hemos enterados de muertos por Covid, pero si hay, ya empezó el rebrote en todas partes de México, de la ciudad y todo aquí hay rebrote y ahorita con esta fiesta que se aproximan no se descarta”, mencionó.

Por su parte la señora Luz María Herrera Quej, aceptó que hasta a ella en ocasiones se le olvida que nos encontramos en pandemia y que el riesgo es latente. Consideró que por este pensar muchas personas se podrían reinfectar, pues conoce casos de familiares que tuvieron dos veces Covid-19.

“Si, la verdad yo creo que hasta ahorita nos están pegando los recontagios, ya hemos visto que mucha gente se ha muerto, lo malo es que muchos no respetamos, me incluyo yo, porque a veces se me olvida el cubre bocas o salgo con mis hijas a los mandados. Creo que debemos cambiar toda la actitud porque si no estaremos graves en un par de meses”, expresó.