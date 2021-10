Sector camaronero, sin apoyos estatales ni federales

El Presidente de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola (CANAINPESCA), Francisco Romellón Herrera, aseguró que desde que se levantó la veda en la captura de camarón no han recibido apoyo alguno por parte de las autoridades federales, ni tampoco del gobierno del estado, por lo que ha este momento los empresarios camaroneros han tenido que absorber los gastos de operatividad de todas las embarcaciones que salieron a la mar.

“No, hasta este momento no ha habido ningún apoyo para la compra de diésel marino, ni para la gasolina ribereña, inclusive, hay muchos barcos que no tuvieron la oportunidad de salir a la pesca, barcos que ya estaban listos, con su tripulación ya lista, que no lograron conseguir el financiamiento para la adquisición de diésel”, afirmó Romellón Herrera.

Precisó que el recurso necesario no lo pudieron obtener ni si quiera a través de entidades financiadoras, ni acudiendo a instituciones bancarias, ni acudiendo con los proveedores, porque estos de la misma forma se encuentran descapitalizados, esto ha tenido como consecuencia que la flota no haya salido a trabajar. Indicó que solamente en el muelle que se ubica en el poblado de Lerma hay aproximadamente 25 embarcaciones que no pudieron salir a la mar, lo que se traduce en un mayor número de personas desempleadas.

Asimismo, Romellón Herrera precisó que espera que haya la intervención de alguna autoridad, para que pueda intervenir ante la federación para que estas puedan obtener algún tipo de apoyo en beneficio del sector pesquero, así de esta forma puedan darle certeza, viabilidad y seguridad a sus negocios.

De la misma forma, el presidente de la CANAINPESCA aseguró que de momento es muy difícil saber cómo estará la captura de camarón con las embarcaciones pudieron salir a trabajar, por lo que aseguró que en el transcurso de 7 a 10 días abría la posibilidad de saber cómo se vislumbrara la presente temporada de captura de marisco.