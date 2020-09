Sector empresarial destaca desaprobación del gobierno de López Obrador por desprecio a IP

“El sector empresarial se encuentra y continúa en total incertidumbre por el anuncio que se emitirá en materia económica, por lo que nos encontramos a la expectativa aún en estos dos años de gestión”, expresó el Presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco), Carlos Tapia López.

Esto, tras ser cuestionado sobre el segundo informe que emitirá el Presidente de la república, además, dijo el ejecutivo nacional ha demostrado total apatía hacia el sector empresarial formalmente establecido. Señaló que el sector empresarial ya no quiere el discurso de que todo se encuentra bien, porque esto no es verdad, pues el empresario campechano espera que el presidente tome en cuenta la situación real que se tiene.

Añadió que, el Gobierno Federal es el único que tiene el poder económico para poder minimizar y que no continúen los cierres de empresas y que estas puedan permanecer en estos tiempos difíciles. Por último, dijo que durante esta pandemia los apoyos del gobierno federal fueron prácticamente en cuestión de liquidez, financiamiento y créditos no adaptados a las necesidades de los empresarios con requisitos no flexibles.

Sector empresarial enfrentó crisis sin apoyo del Gobierno Federal

El Presidente de la Asociación de Empresarios y Restauranteros de la 59 y Centro Histórico, Luis Emilio Ortiz de la Peña, dijo que en esta pandemia hubo muy poco apoyo del Gobierno Federal hacia el sector empresarial, pero pese se tiene que seguir construyendo ya que no se puede separar de algún orden de gobierno, pues en la calle 59 y centro histórico, los tres órdenes regulan.

En entrevista dijo que, hoy en día la gran mayoría de las empresas privadas de la ciudad son micros y pequeñas empresas consideradas como el motor de la economía nacional y no solo por lo que aportan si no por lo constituyen la columna vertebral de la economía.

“Hubo muy poco respaldo ante la contingencia a las empresas a nivel nacional se ha comentado mucho, pero es fundamental para nosotros que generamos muchos empleos directos e indirectos es un sector donde los jóvenes lo ven como una de las opciones del sector turístico y es el segundo empleador para las mujeres y no podemos estar tan abandonados y luchando solos, necesitamos herramientas, valores agregado para que juntos podamos salir adelante”, dijo.

Aseguró que pese al poco apoyo recibido por parte del gobierno federal, los empresarios de la calle 59 continúan construyendo y con el apoyo de la autoridad es fundamental para el desarrollo y seguirán haciendo propuestas para trabajar en equipo. En cuanto al próximo informe de gobierno federal, expresó que el sector empresarial necesita políticas públicas favorables que los respalden e impulsen para poder lograr que los negocios sean rentables, pues la contingencia a nivel mundial agarro desprevenidos a todos y puso en riesgo desde la salud como lo económico y con esto los empresarios están atravesando la recisión más importante de todos los tiempos.

Urge plan de apoyo para empresas: Ortega Azar

La Dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Esperanza Ortega Azar, consideró que la administración federal ha venido de más a menos y que el Gobierno Federal vive un momento crítico.

“México tiene una situación crítica en la cual se tenía un aproximado de 6,000 muertos por la pandemia y hoy vamos en más de 64,000 y desafortunadamente esto vino a impactar y si a esto le sumamos la cerrazón que tuvo al no querer apoyar a los empresarios”, dijo.

Ortega Azar, lamentó que el Presidente no haya entendido que el apoyo al sector empresarial no se trataba de destinar recursos al sector, no se trataba de hacer un FOBAPROA, si no era extender los plazos de pagos de aportaciones durante la pandemia.

Indicó que de una manera mañosa, el Presidente llamó a la pandemia en México, “emergencia sanitaria “y no contingencia para que los empresarios no pudieran aperarse a la ley federal del trabajo y por consecuencia tuvieran que sostener los empleos y para los empleos al 100%.