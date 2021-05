Sector empresarial entre confianza y temores respecto a Covid-19

Respecto al aumento de casos de Covid 19 y el paso al color amarillo del semáforo epidemiológico, el Presidente en funciones de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación delegación Campeche, Sergio Pérez Barrera, dijo que debe haber corresponsabilidad entre población y autoridades.

Explicó que al inicio es cierto que se empezaban a guardar las medidas para evitar la propagación del Covid, pero también es muy cierto que nosotros mismos cuando se empezaron a abrir los restaurantes, todos queríamos ir y los protocolos nada más eran para un límite de personas pero de pronto las personas fueron rebasando este límite y todos los protocolos se perdieron.

Explico que los empresarios por dar el servicio y recuperar algo se accede a sobrepasar el número permitido, se relajó mucho la vigilancia.

“Hay algunos lugares donde ya no hay tapetes, no tienen gel, no cuidan el aforo. Cuando iniciaron las campañas se cuidaba la sana distancia, que no se den eventos masivos pero no fue culpa de los partidos o de los candidatos, sino también de los simpatizantes, pues todos están sobre el candidato y rompen las diferentes medidas sanitarias y eso provocó a lo que hemos llegado”, enfatizó.

Explicó que la mayoría de todos los eventos partidistas no se está guardando y es preocupante, sobre todo, ahora que lleguen los cierres de campaña de cada uno de los partidos, y en este momento que se está dando marcha atrás en el semáforo, lo apropiado sería que los cierres de campaña se realicen mediante un mensaje de manera virtual a todos los simpatizantes, sobre todo, que todos los cierres son antes de la elección.

TRABAJO NO ESTÁ PELEADO CON MEDIDAS SANITARIAS

El Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Víctor del Río R. de la Gala, comentó que realizar las actividades laborales no está peleado con mantener las medidas sanitarias.

“Si se puede llevar de la mano el trabajar con los cuidados de la pandemia, hay que llevar los protocolos que las autoridades nos dan. Ese es un tema de cuidados y que está en nuestras manos hay que salir a trabajar, pues hay quien dice que si no sale a trabajar, no tiene ingresos. Pero hay que salir con el cubrebocas, hay que guardar la sana distancia que se sigan los protocolos y si es así esto va a bajar y se va a terminar lo más rápido posible”, auguró.

Señaló que desgraciadamente no todos lo entienden porque todos hemos cometido errores pero hay que tratar de ser conscientes y poner la parte que nos corresponde para que esta situación se acabe lo más pronto posible.

Respecto de las vacunas, dijo que su aplicación va muy lento, sólo el 12% de la población se ha vacunado y si hay que saber cuántos faltan para vacunarse, la única manera que se acabe la pandemia, es que rompiendo la cadena de contagio y que se implementen con rigurosidad las medidas sanitarias adecuadas.