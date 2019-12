“Secuestra” Coppel a sus clientes, por protesta de personal

Por la falta de pago de la segunda quincena de diciembre y aguinaldos a obreros de la construcción, Coppel encerró a sus clientes, que desconocían los motivos por los cuales habían sido confinados de improviso en la recién inaugurada tienda, ubicada en el ex Cine Selem.

Los trabajadores en protesta se plantaron a las puertas de la tienda departamental para exigir el pago inmediato de sus prestaciones a la empresa Neptuno Cinco, filial, según dijeron, de la empresa Coppel, con sede en Culiacán, Sinaloa.

Acusaron de que nadie quería hacerse responsable del pago puntual a un total de 400 obreros, pero que, además, mañosamente les habían hecho firmar la nómina.

Molestos, se situaron a mitad de la calle 12 esquina con 57, hasta que llegaron elementos de la Policía Estatal Preventiva para pedirles que desalojaran la calle, pues entorpecían el tránsito vehicular.

“Nos dijeron que desde las 9 de la mañana, luego a las 12 y ni siquiera hemos desayunado nada”, expresaron.

Hasta esa arteria se acercó alguien a quien identificaron como “el ingeniero”, quien con acento norteño les recriminó que nunca les habían quedado a deber su salario.

-¡Se les va a pagar! ¡Se les va a pagar! – exclamaba, ante los gritos de cuándo de los obreros.

Y aunque señaló que el tema del pago de salarios no era de su competencia, él iba a mediar para que les dieran respuesta.

Minutos después, se acercaron a los obreros uniformados de Coppel para pedirles que no perjudicaran las labores normales de la tienda ni a los clientes, ya que tuvieron que bajar las cortinas metálicas de la tienda.

No obstante la alarma que activaron para la evacuación de los clientes, muchos de los cuales se encontraban en el tercer piso, no hubo un protocolo eficaz de protección civil.

Primero, informaron que la salida sería por la puerta principal y después que por el estacionamiento.

Entre el desorden y la confusión por no saber qué pasaba, muchos creyeron se incendiaba el viejo edificio, y otros que, incluso, pensaron habían asaltado el lugar.

Finalmente, los clientes aceleraron el paso para no quedar atrapados en el nuevo Coppel, y salieron por el estacionamiento que se encuentra en obra negra.

Para su sorpresa, no se trató de una desgracia que lamentar, sino que presume edificio recién remodelado no le pagó a tiempo a sus trabajadores.

