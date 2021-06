Seduc dice regreso a clases el 7; SNTE que no

Dando puntualidad al Plan para la Reactivación presencial escalonada y mixta de servicios educativos, si el 7 de junio Campeche se encuentra en semáforo verde, se retomarán las clases presenciales en las escuelas de la primera etapa, panorama que se sabrá tras el anuncio diario del reporte técnico del próximo viernes 4 de junio.

Desde la Secretaría de Educación del estado se informó que si a partir del lunes 7 de junio Campeche regresa al nivel bajo de riesgo epidemiológico, los 137 centros educativos del plan piloto abrirán de nuevo sus puertas, entre estos las escuelas “Francisco I. Madero” de la localidad 20 de Noviembre en el municipio de Calakmul y la primaria rural “Vicente Guerrero” de la comunidad de Cancabchén del municipio de Hopelchén, que permanecían cerradas a la suspensión de las clases presenciales al haber transcurrido el periodo destinado de cuarentena.

Se destacó que si el estado se mantiene en semáforo amarillo por 15 días más a partir del 7 de junio, no se va a proceder a retornar a clases presenciales en estricto apego al plan estatal con la finalidad de salvaguardar la salud de los niños y niñas, así como de los docentes y población de las comunidades.

De igual manera, se explicó que posterior a que las 137 escuelas abran de nuevo sus puertas para clases presenciales, las cuales corresponden a poblaciones de menos de mil habitantes, se respetarán los casos en que padres de familia decidan no enviar sus hijos a las aulas, mismo que seguirían su educación desde los cuadernillos.

Solo una vez con la reactivación de la primera etapa de escuelas en semáforo verde, se continuará pasadas dos o tres semanas, con la segunda fase que contempla la reapertura de al menos 297 escuelas más de preescolar, primaria y telesecundaria en zonas de mil habitantes.

INFACTIBLE SE ABRAN DE NUEVO LAS ESCUELAS: SNTE

Moisés Mas Cab, Secretario General de la Sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), calificó como infactible que Campeche regrese a clases presenciales luego de haberse anunciado un aumento de casos por Covid-19, panorama que hiciera retroceder a semáforo amarillo.

“El regreso es voluntario, es atribución de las autoridades del estado tomar las decisiones correspondientes, claro que quisiéramos que bajaran los contagios pero la realidad es otra y por tanto no vemos factible que se vuelvan a abrir las escuelas”.

Destacó la responsabilidad que ha imperado desde las autoridades de salud y educación en el estado para sobrellevar los escenarios y controlar los contagios por Covid-19, luego de convertirse en el primer estado del país en regresar a clases presenciales luego de la suspensión por la pandemia. Sin embargo, recalcó los casos van en aumento, mismos que no se esperan en 15 días se encuentren controlados por lo que insistió en la cabalidad de las autoridades federales para tomar con serenidad y compromiso regresa a Campeche al semáforo verde, dado que solo así no hay razón para no regresar al formato de enseñanza desde las aulas.

“Hasta el momento el llamado de la SEP para que se regrese a las escuelas el próximo 7 de junio, o aplica en el estado al estar en semáforo amarillo, pero hay que esperar el nuevo reporte que en verdad refleje la realidad para cuidar la salud de los campechanos y se tome la decisión de retornar o no a las escuelas”.