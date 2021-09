Seduc sostiene que no hay contagios COVID; Madres prevén suceda en cualquier momento

Desde la Secretaría de Educación descartaron casos de contagios en niños en los diversos planteles habilitados para clases presenciales en lo que va de la primera semana de reactivación.

Se precisó que el ritmo de casos positivos solo se enfoca al sector magisterial, donde se reportan hasta el momento 22 docentes que están activos con el virus del SARS-Cov-2, los cuales no han requerido hospitalización urgente y se encuentran tomando las medidas pertinentes desde sus hogares.

Lo anterior luego de cuestionar si entre la cifra que emitió la Secretaría de Salud federal de 11 mil 923 niños y adolescentes de 5 a 14 años de edad, contagiados en dos semanas, del 18 de agosto al 3 de septiembre, se encontraban algún menor campechano y que se haya presentado dentro del aula.

En Campeche, son un total de 26 mil 125 alumnos que toman clases presenciales en alguna de las 956 escuelas dispuestas en la primera fase del retorno seguro.

Cabe destacar que ayer lunes, iniciaron clases hibridas en el nivel medio superior tales como en el Colegio de Bachilleres de Campeche con una matrícula total de 9 mil 200 jóvenes o en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Campeche con un total de 4 mil 409 alumnos.

Por otra parte, madres de familia aseguraron que sí llegarán a haber casos de Covid-19 en niños del estado que asisten a clases presenciales, pues el panorama es incierto con una ola contagios que no aminora y con docentes que están dando positivo antes y después del retorno a las escuelas el pasado 30 de agosto.

Neydi Dorantes, madre de familia, reafirmó que no enviará a su pequeña hija en caso de activarse las clases presenciales en su plantel, pues no quiere poner en riesgo su integridad de salud, la cual dijo la ha estado cuidando con meticulosidad desde el inicio de la pandemia.

“Mi hija tiene alergias y hasta ahorita ninguno de nosotros en la familia, mi esposo o yo, nos hemos contagiado porque nos hemos cuidado, entonces, definitivamente, no voy a arriesgar a mi hija porque cada madre sabe cómo es su hijo y qué si va a respetar y qué le va a valer cuando no estemos cerca de ellos. Además, son niños, es normal que vayan a querer platicar y jugar con sus compañeros, así que no, no la voy a llevar. Ahí están esos niños que se contagiaron en otros estados de Covid, no quiero eso para mi hija, tiene 6 añitos”.

Por su parte, Patricia Ek, madre de familia, aseveró que no va a tardar mucho y se sabrá de algún niño o niña contagiada en la escuela, “es algo inevitable porque están expuestos, están ahí donde alguno sin saber puede ser portador del Covid e ir contagiando a más personas”.

Dudo el hecho de que hasta el momento no hayan reportes de niños contagiados en escuelas, “si es así, y es la realidad, qué bueno, porque no desearía estar en los zapatos de esas madres, esos padres que enfrentan la lucha con sus hijos”, expresó.