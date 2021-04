Seguidores de Eliseo tachan a Layda Sansores de corrupta

Por salir a defender al candidato a la Alcaldía de Campeche por Morena, Renato Sales Heredia, Layda Sansores Sanromán, recibe fuertes críticas por seguidores y bots del Alcalde con licencia, Eliseo Fernández Montufar, en redes sociales.

Los enfrentamientos entre estos tres personajes, ha generado una serie de comentarios, pues en su declaración respecto al tema, la morenista dijo que Eliseo Fernández no tiene vergüenza al inventar delitos, lo que al parecer no fue del agrado del candidato de Movimiento Ciudadano (MOCI).

Seguidores y bots se dirigieron duramente hacia la persona de Layda Sansores San Román, tachándola de corrupta y de no tener vergüenza de hacer ese tipo de declaraciones cuando tiene un historial empezando con sus vínculos con ex priistas y ex panistas.

“Layda la dinosauria no tiene vergüenza de sus tranzas con PRI y PAN”; “Eliseo Maquilla la Verdad. Dice la que no se maquilla”; “Y esta dinosauria que habla que es tremenda corrupta, defiende a Renato y es tremendo hampón íntimo amigo de Peña Nieto los saqueadores del país”; “Y ella no tiene vergüenza de decir que es honesta cuando ya tuvo una vida llena de corrupción, Layda es esto, una rata con los logos de Morena”, fueron algunos de los comentarios que se observaron en su mayoría proveniente de cuentas falsas o mejor conocidos bots.