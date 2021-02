Seguimos en emergencia con todo y verde: CCEC

“Hay que entender que lo que vivimos ahora, es una situación de emergencia y hasta que termine podremos regresar a nuestra forma de vida habitual, viene Semana Santa y tenemos que cuidarnos, ya vendrán muchas más Semanas Santas que podremos disfrutar, pero ahora no es conveniente, porque si sencillamente estamos en una pandemia y sí otra vez se baja la guardia vamos a regresar a semáforo amarillo, naranja, rojo inclusive, la gente lo tiene que entender”, dijo el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Víctor del Río R. de la Gala.

Especificó que el hecho que se ponga el semáforo en verde, significa que se tengan que aumentar los aforos, se tiene que respetar lo que indique el semáforo verde con todas las medidas que las autoridades están dando.

Auguró que si hacemos esto, la pandemia va a terminar más rápido y vamos a poder regresar a nuestra vida normal, pero si ahora quieren hacer lo que les dé la gana será el cuento de nunca acabar.

Dijo que tiene que estar en la mente de las personas que no es la solución salir, la solución la tenemos nosotros en nuestras manos y lo que las autoridades han dicho en infinidad de veces el semáforo verde no es para que hagamos lo que nos dé la gana, el semáforo verde no es para que haya más salidas.

“Otra vez la gente piensa que ya podemos hacer muchas actividades, entonces vamos a volver a regresar a formar parte de las estadísticas y nos va a ganar la pandemia. Viene Semana Santa y yo creo que las playas no se deben abrir todavía porque eso será motivo para que haya un rebrote de contagios hay que tener cuidado”, finalizó el Presidente del CCEC.