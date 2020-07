KATHERINE PINTO

Pedimos mucho y hacemos poco, criticamos pero no ponemos el ejemplo, echamos culpas y ¿qué hemos hecho?, me pregunto ¿de qué se trata? A lo largo de esta semana he visto en redes sociales cómo la gente se queja de que los contagios han ido en aumento en la entidad y que cada vez hay más muertes, pero la movilidad también ha ido en aumento, las fiestas y reuniones continúan y la venta clandestina de bebidas alcohólicas no se detiene. Entonces, ¿seguimos o nos hacemos?

A nivel nacional el Gobierno del Estado fue reconocido por el Subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, por ser el primero en activar las brigadas comunitarias que están visitando casa por casa para detectar personas en riesgo, personas enfermas y asesorar a las familias sobre los mecanismos de distanciamiento social.

Las medidas, recomendaciones y acciones ahí están desde un principio, el uso del cubre boca debe ser obligatorio; el cierre de algunas calles y avenidas se ha implementado; evitar la movilidad siempre se ha recomendado; la Ley Seca está impuesta, e incluso, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) brinda el servicio gratuito de desinfección de vehículos.

¿Qué más queremos? Si cuidar nuestra salud es responsabilidad de nosotros, entonces, quiénes están fallando y provocando que los contagios vayan a la alza. Ojalá tomemos conciencia de buscar culpables, reflexionemos si hemos contribuido para que esto se frene.

Es muy fácil decir, pelear y atacar, que asumir responsabilidades, hay sus excepciones, claro, pero las imágenes no mienten y los videos no mienten. En estas circunstancias cuando se trata de salud solo de nosotros depende, no dejarse guiar por noticias falsas, por remedios o automedicarse o de salir como si el coronavirus no existiera. Por la irresponsabilidad de unos, pagan otros.