“Seguimos siendo atractivo regional”, faltan servicios: Francisco Estrada

El Gerente Operativo de Hotel, Francisco Estrada, señalo que la llegada de esta temporada vacacional de verano es la segunda que les toca recibir a los hoteleros desde que inició la pandemia por COVID-19, que a pesar de continuar en esta situación Campeche sigue siendo un atractivo turístico a nivel regional, ya que a este momento continua el arribo de turistas de los estados vecinos, como lo pueden ser Yucatán, Quintana Roo, Chiapas o Tabasco, además de que tampoco han dejado de llegar visitantes de otros países. “Afortunadamente en el hotel que me toca administrar nos han llegado visitantes no solo nacionales, sino también de países fuera de la república, hemos tenido turistas ingleses, americanos, una gran mayoría de americanos que es una tendencia que no esperábamos, turistas franceses y de otros países, entonces esta temporada vacacional puede ser incierta para nosotros que estamos en semáforo epidemiológico amarillo a lo que esto no representa una buena cantidad de ingresos”, señaló Francisco Estrada.

Añadió que es muy importante tener en cuenta que Campeche representa uno de los cinco estados que están en el sureste mexicano, por lo que nuestro estado se puede encontrar a una distancia relativamente corta no solo de Cancún, por lo que sugirió que las autoridades de turismo deberían realizar actividades en conjunto con los estados que conforman la parte sur del país, cuya finalidad seria atraer a los turistas hacia la región.

“Desafortunadamente en Campeche seguimos siendo un destino de paso, es decir los turistas que vienen y se quedan es por una noche y continúan con su camino hacia su destino, pero por ejemplo en otros casos hemos tenido reservas por cuatro noches, entonces a la cuarta noche ya la habían dejado en veremos porque nos dijeron que ya hicieron todo lo que tenían que hacer y visitaron todo lo que podían visitar, entonces hay que expandir la cantidad de actividades que pueden realizar los turistas aquí en Campeche para que puedan incrementar su tiempo de estadía”, concluyó.