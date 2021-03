Seguiré siendo panista, a pesar de todo: Nelly Márquez

“Mi voto y mis colores seguirán siendo azules”, afirmó la Diputada Nelly Márquez Zapata, quien aseveró no hará campaña en este proceso electoral porque no ha sido invitada a sumarse al trabajo partidista.

La ex dirigente estatal de Acción Nacional, afirmó que ella seguirá militando en este partido, pero fue cuidadosa al responder cuando se le cuestionó por el apoyo que como panista daría a candidatos del PRI o del PRD como parte de la coalición Va X México y Va X Campeche.

Asentó que hasta ahora, ni la dirigencia del partido o algún candidato se han acercado a ella para invitarle a trabajar como sí ha ocurrido en elecciones anteriores.

“No estoy trabajando, no me han invitado, no me han convocado para hacer nada en la elección, pero bueno, mis colores son azules. Yo soy institucional y seguiré siendo institucional, llevo 17 años que me registré al PAN y no voy a estar chapulineando”, expresó.

Además, la actual legisladora local expuso que hay un acuerdo de Consejeros estatales y nacionales, para seguir firmes en el partido defendiendo los ideales que enarbola el blanquiazul.

“Mi voto y mis colores seguirán siendo azules totalmente porque llevamos muchos años trabajando por el PAN y vamos a seguir haciéndolo porque soy congruente y trato de ser lo más congruente posible”, resaltó.

Insistió que en esta ocasión no ha sido requerida por el partido, pero garantizó que a diferencia de algunas personas que no están conformes con las decisiones y buscan otros espacios de participación política, ella permanecerá en Acción Nacional.