Seguridad pública en una sola familia genera desconfianza

Sondeo

¿Cree usted que sea correcto que madre e hija sean las responsables de la seguridad pública del Estado y la de Ciudad del Carmen?, ¿Cree usted que sea una burla o cree usted que la violencia e inseguridad sea algo sin importancia como para entregársela a una familia?

Jesús Méndez dijo: No es correcto, porque luego entre ellas se van a estar cubriendo las cosas y así no habrá mucha seguridad ni confianza.

Luis Pedrero respondió: Dicen por ahí que se verán cosas peores, claro que es una burla, no se le puede dejar todo a la familia, lo único que quieren en vengarse y sacar todo su odio y rencor por lo que querían en su momento y los marginaron.

Jorge Tucuch contestó: Afortunadamente, siempre fuimos gobernados por familias de políticos y no lo vimos mal, el ayuntamiento contrata a su directora de Policía, su cabildo lo aprueba y no la mamá le da el trabajo.

Rosalía Xequé dijo: No creo que sea correcto pero tampoco podemos hacer nada.

María Eugenia Cobá respondió: No es correcto, no es gente campechana, no conocen las necesidades del Estado.