Seguro LSS replicará acusaciones de Amlo: Santos Cuituny

El Secretario General del Partido de la Revolución Democrática(PRD) en Campeche, Manuel Humberto Santos Cuituny, señaló que la línea de trabajo que maneja Andrés Manuel López Obrador continuará aplicándose a través de los gobernadores morenistas electos, por lo que en el caso de Campeche, señaló que Layda Elena Sansores San Román, quien hasta el momento es la virtual gobernadora electa, continuará con todos y cada uno de los caprichos, así como de los ideales del mismo Andrés Manuel López Obrador sin importar el beneficio o perjuicio para la ciudadanía.

“Definitivamente tenemos claro que la línea del Presidente López Obrador va a continuar en los gobernadores electos por Morena, desde luego que Layda Sansores va a continuar con este tipo de ejercicios, pero de dónde saca el Presidente descalificar a las autoridades, dependencias, instancias, organismos, así porque sí, solamente porque están actuando contra sus intereses particulares o porque sólo hay que hacer lo que él dice sin consultarse o cuestionarse”, afirmó Santos Cuituny.

Dejó claro que esta situación se replicará en todos y cada uno de los Estados donde haya un gobernador morenista, ya que éstos tendrán que actuar bajo las indicaciones y merced del ejecutivo federal, además señaló que todas las decisiones de Amlo pareciera que se tienen que aplicar sin la necesidad de consultarse de manera profesional y no a través de las simulaciones como la ocurrida el pasado 1 de agosto.

“Todas las decisiones que haga deberían de consultarse de manera profesional y no a través de las consultas cirqueras que el mismo presidente organiza, desgraciadamente va a continuar esta situación no sólo en el Gobierno Federal sino en todos los Estados donde gobierna Morena, y yo lo señalaba días atrás no pueden ser ocurrencias las que nos gobiernen, tienen que ser decisiones tomadas seriamente y meditadas pero que integren al ciudadano mexicano en las decisiones importantes del país”, señaló Manuel Santos.

Sin embargo, el Secretario General perredista fue tajante al señalar que la misma situación de descalificación se podría aplicar a las instituciones del Estado de Campeche, ya sea por la virtual gobernadora electa Layda Sansores o por el mismo López Obrador en caso de que haya algún señalamiento en contra de sus proyectos o ideales.