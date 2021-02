Sepulta INE aspiración de Vania

Es oficial, la ex priísta Vania Kelleher Hernández está fuera del proceso electoral 2021, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) dio respuesta a su consulta respecto a la viabilidad de ampliar el periodo para recabar el apoyo ciudadano que le permita ser candidata independiente a la gubernatura.

Durante la segunda sesión extraordinaria del Consejo, la autoridad electoral sostuvo que no “se advirtió ninguna causa de fuerza mayor para ello”; además, “aplazar los tiempos abriría la posibilidad de traslape de etapas vinculadas al proceso electoral en curso”.

La ex Secretaria de Turismo en el Gobierno del priísta Fernando Ortega Bernés, denunció fallas en la aplicación móvil para recabar el apoyo de la ciudadanía, además de que la pandemia por Covid-19 limitaba su cercanía con la gente.

El pasado 26 de enero, el IEEC dio respuesta negativa a la misma consulta; por ello la ex Diputada local recurrió al Tribunal Electoral del Estado (TEEC), quien determinó que no compete al Organismo Público Local (OPLE) la ampliación o no del periodo para recabar el apoyo de la ciudadanía.

Los Magistrados turnaron el tema al INE, quien no consideró validos los argumentos de la aspirante, quien en 30 días recabó seis mil 458 apoyos de la ciudanía validados ante el Órgano Electoral. Para “amarrar” la candidatura a la gubernatura debió asegurar 13 mil 140 firmas.

Con este resolutivo el camino de Vania Kelleher en la elección ha concluido, sin embargo, aún podría ser postulado por alguno de los partidos políticos de nueva creación que no han presentado oficialmente a su candidato a gobernador.