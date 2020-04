Será Campeche sede de Copa América de Futsal

Campeche será sede de la Copa América de Futsal en el mes de diciembre y se va a tener la visita de países de América y Sudamérica, evento que sigue en pie, ya hemos hablado con la Federación Sudamericana de Futsal y están puestos en venir a Campeche, así lo dio a conocer Henry Mejia, promotor deportivo en Campeche de Futsal, fut-7 y 8, además propietario de una casa de artículos deportivos.

El coronavirus vino a afectar enormemente a las actividades del futsal en Campeche enormemente, habían programado eventos de mucha calidad, pero ya ves, no solo a nuestro deporte sino en general, al mundo, México y Campeche, cuando termine esta contingencia vamos a tratar de recobrar el tiempo perdido, en lo que resta del año se deben de reprogramar, si no todos, la mayoría de los planeados para este 2020, entre los que destaca un internacional infantil para el próximo 2021.

Entre estas cosas importantes, señaló Henry Mejia, sobresale la visita de la selección cubana de futsal que venía a realizar una pretemporada y jugar una serie de cuatro partidos con equipos de la región, que por cierto se iban a efectuar en el municipio de Champotón.

Sin embargo, lamentablemente se tuvo que suspender por la contingencia sanitaria, la finalidad de esa visita a realizar estos juegos de preparación, era con la intención de llegar en buenas condiciones al Premundial de Futsal que se iba a realizar en Guatemala en el mes de mayo, lo que sin duda iba a ser bastante interesante, ver a los cubanos jugar futsal.

Además de Cuba, se tenía previsto tener en Campeche la concentración de la selección de mayores

Así mismo estábamos por cerrar la visita de la selección mexicana de futsal mayor que también escogieron Campeche para concentrarse y hacer partidos de preparación, precisamente con el selectivo de Cuba y equipos locales y debido al Covid-19 se tuvieron que suspender estas dos concentraciones de selectivos nacionales de Cuba y México y por lógica el premundial de Guatemala también ha sido suspendido, lo que es una verdadera lástima.

En estos días se tenía un torneo de futbol sala en la Ciudad de México que tampoco se pudo efectuar y estamos pendientes de que se reprograme luego de esta contingencia, por eso estamos realizando un torneo en la categoría libre en la Unidad Deportiva 20 de Noviembre, de donde iban a salir los elementos que conformaran nuestro selectivo que iba a ir.

Luego de que pase esta pandemia se continuará con la promoción de este deporte

Luego de esto, esperamos que la pandemia pase, para tratar de recuperar muchas actividades más que independientemente del futsal, como todos saben también promocionamos el futbol soccer y nos damos idea de lo desesperado que deben de estar los deportistas por regresar a una cancha a su espacio preferido y dar riendas sueltas a esa adrenalina que te da patear un balón, asentó el informante.

La guerra de porteros se pospuso

En relación a la guerra de porteros que también promociona y trae a Campeche Henry Mejía todos los años, en diferentes categorías y ambas ramas, nos dijo que estaba programado para el 11 y 12 de abril en Playa Bonita; además, recordó que esta actividad la realiza en coordinación con Román Quen, ex portero profesional, que defendió por muchos años los colores de Corsarios de Campeche.

En relación a esto, Henry Mejía dijo que se esperará que pase esta contingencia y se va a realizar, teníamos programado traer a un personaje dentro del futbol, ex portero de un equipo profesional, ya platicamos con él y dijo estar dispuesto a venir en la fecha que se reprograme la competencia.

Además del Futsal, Mejía promociona el fut-7 y 8

Independientemente del futsal, como dijimos antes, Henry Mejía promociona y patrocina el fut-7 que se juega en diversas canchas de la ciudad, entre las que destacan la cancha de los Dragones de Candelario Aguilar y Corsarios de Campeche que lo administra Jorge Zetina.

En la última de las canchas mencionadas, tiene en funcionamiento la liga de más de 30 libre, la de fut-8, todas estas ya se encontraban en el cierre de su temporada, prácticamente en la fase final de esos torneos, pero la pandemia viene a cortarles su buen paso, viene a frenar la actividad futbolística, es una situación que no está en nuestras manos y entendible para ellos.

Así mismo Henry Mejía aprovechó la entrevista para exhortar a los jóvenes que de alguna manera no han hecho caso a las indicaciones de la Secretaria de Salud y del Gobierno del Estado de quedarse en casa y no salir a las denominadas “cascaritas” en las canchas donde no hay quien las controle.

Esto es verdad, apuntó, he visto en varias canchas a los chavos “cascareando”, algo que no deben de hacer, para luego que pase esta contingencia se regrese con muchas más ganas a practicar el deporte que nos gusta, entre las canchas que he visto a gente, que no debe de estar sobresale la del FOVISSSTE Pablo Garcia, que está en San Francisco.

Internacional infantil para el 2021, posible sede Campeche

En relación a los cursos el promotor del Futsal en Campeche señaló que estos inclusive están programados a efectuarse a finales del 2020.

Estamos cocinando la idea de traer y ya estamos en trámites para amarrar un evento internacional, pero en la categoría infantil, por eso estamos trabajando los domingos con las categorías pequeñas en la unidad deportiva 20 de Noviembre, y la verdad estamos muy entusiasmados y esperemos que primero que nada esta pandemia finalice para tener la libertad de buscar los apoyos necesarios y hacerlo, recalcó Henry Mejía.

En Campeche si hay dos ligas de categorías menores es mucho, por eso el interés de traer a Campeche un evento internacional, para que se vaya promoviendo más; nosotros, en lo particular, ya comenzamos a trabajar con los niños los domingos en el 20 de Noviembre, tengo entendido que en Villa La Hacienda, por la subestación de Kalá, también están promoviéndolo y eso es bueno.

En Campeche hay mucho potencial, además es el futuro del futsal en nuestro estado, por eso hay que promoverlo más, no queremos dejar de formar jugadores para que en un futuro pasen a formar parte de los selectivos nacionales, en las diferentes categorías, el año pasado tuvimos la oportunidad de tener a más de seis campechanos en un selectivo, nos representaron en un mundial y eso es un aliciente en el sentido de que estamos trabajando bien y ahora con los niños, mucho mejor.

Esta es una motivación para nuestro futsal, apuntó el entrevistado, más que nada para las categorías pequeñas, porque saben que si trabajan bien van a poder llegar también a un selectivo nacional.

Para el internacional que se piensa traer a Campeche para los infantiles se pretende hacer publicidad, entregar convocatorias en toda la República, por lo que el selectivo como la Copa del Sur que se efectuará en el mes de noviembre y que el año pasado se realizó aquí en Campeche y que ahora lo tendrá Tabasco, en este evento toman parte diversas selecciones de varios estados del centro y del norte, además de nosotros el sur, nos permitirá difundir este internacional y que la Federación voltee un poco más en las categorías infantiles y mostrarles que nosotros estamos poniendo el ejemplo.

Ya nos estamos preparando para organizar el próximo año, hablamos de un torneo internacional de categoría infantil que tendría como sede Campeche o Playa del Carmen y para ello estamos hablando con promotores de toda la República, América y Sudamérica para hacer un torneo de esa magnitud en México.