“Seré entrenador hasta que ya no pueda”: Oscar Raymundo Peña

El entrenador platicó con El Sur de Campeche sobre sus éxitos en 35 años de carrera

“Lupita Carrillo Osorio ha sido la atleta que me ha dado muchos logros como entrenador, pero mi mayor satisfacción dentro de la natación en mis 35 años de estar trabajando es poder enseñar a los niños y jóvenes a nadar y me voy a retirar cuando no pueda hacerlo más, mientras estaré enseñando el deporte que ha sido toda mi vida”.

Esto lo declaró el entrenador Oscar Raymundo Peña, quien tiene a su cargo a los jóvenes de las prepas y facultades de la UAC, además de un grupo de niños y jóvenes de seis a catorce años que asisten todos los días de lunes a sábado a la alberca del Centro Cultural y Deportivo Universitario por la mañana y tarde.

“Pese a esta pandemia que azota a todo el mundo, los integrantes del equipo Bacabs siguen trabajando en casa, siguen activos, diario le estamos enviando trabajo físico, para que mantengan continuidad al trabajo que se tenía antes de este problema de salud”.

“Estamos haciendo un trabajo aeróbico, de calentamiento y anaeróbico por más de 20 minutos, en sus casas pueden trabajar alzando los botes de agua, subir escaleras, fuerza general, los estilos por medio de ligas, claro que es necesaria la alberca, pero se está cumpliendo con lo necesario para no descuidarnos”, asentó el entrevistado.

¿Qué eventos se suspendieron con este problema de salud?

Debido a esta pandemia se suspendieron muchos eventos en los que se iba a tomar parte, entre los que destaca el ciclo estatal de natación, le tocaba organizarlo al Klubien, luego a Champotón, al 20 de Noviembre y a nosotros nos tocaba en el mes de mayo, estamos en una pausa para ver cuando se termine esta contingencia si es posible reprogramarse, además de copa Ah Kim Pech.

¿Prácticamente se terminó el ciclo de participación de los nadadores campechanos?

Los eventos nacionales o regionales, se podría decir que sí, pero todavía hay tiempo para reprogramar los eventos internos o locales, inclusive si hay tiempo y nos invitan a torneos fuera de Campeche -si los nadadores quieren ir- podríamos asistir, pero ahí ya es decisión de ellos y de sus padres, que tengan los recursos.

El hecho de no asistir a algún evento relevante es porque los atletas no están preparados al cien, si bien es cierto que estamos trabajando en casa pero no es lo mismo que hacerlo en una piscina, siempre para un nadador es importante estar en contacto con el agua, el braceo, la respiración el apoyo, no se puede comparar con el trabajo físico.

Además del grupo de estudiantes de la preparatoria y de las facultades, en donde la natación es solo una actividad, debido a que no está contemplado la natación en la Universiada, por lo cual no vino a afectarnos en nada, ya que los jóvenes con las actividades que les enviamos a través de video llamadas, es para que aprueben sus actividades escolares entre las que se encuentra la natación.

¿Pero además de atender al grupo de estudiantes, también se trabaja con un grupo de pequeños y jovencitos?

Así es, también a ellos se les envía sus rutinas, a través de video llamadas, es el mismo trabajo que tenemos para los alumnos de la UAC, en donde se trata más que nada en este tiempo de pandemia, se involucren los padres, donde estos hagan el trabajo y la rutina con sus hijos y de ser posible se involucré toda la familia, es también un trabajo de acondicionamiento, ellos iban a participar en la Copa Maya y se suspendió o tal vez de reprograme y tomando en cuenta esto últimos ellos están haciendo trabajo físico.

Algo que me ha gustado, es que estos pequeños a los eventos a los que van, siempre me dicen que los registremos como el equipo Bacabs, sienten este nombre de guerra y a mí me complace, en la actualidad se está trabajando con aproximadamente 20, de niños que van de seis a catorce años.

¿Cuántos años dentro de la natación, cuál es la experiencia que tiene en este deporte?

Como entrenador comienzo a trabajar en 1984 cuando me contratan formalmente por el Seguro Social y es ahí donde recibo mi primer sueldo como entrenador, le agradezco mucho al profesor Israel Ferrer quien me llevó como promotor, experiencia ya la tenía, pero no había trabajado formalmente como entrenador.

Ahí tuve la oportunidad de conocer a gente como Rafael Aguilar y otros que me apoyaron en su momento a los que agradezco enormemente, pero a quien me dio esa oportunidad de ser entrenador de natación es Israel Ferrer, aproximadamente tengo como 35 años de estar dando clases de lo que me apasiona, la natación.

¿Cuál ha sido la mayor satisfacción que le ha dado la natación?

Mira, quien me ha dado mejores resultados es Guadalupe Carrillo Osorio, nadadora paralímpica, que me atrevo a decir es la paraatleta que más medallas le ha dado a Campeche en esta modalidad, con más de 70 medallas de oro, es sin duda la que mejores logros ha tenido de mis atletas, pero mi mayor satisfacción ha sido sin duda el enseñar a los niños y jóvenes este deporte, que los padres me den esa confianza para poder atender a sus hijos.

Siempre por norma cuando llegan los niños a querer aprender, le digo a los padres que si quieren probar y les gusta se pueden quedar, si no no pasa nada, pero el reto no es para ellos, es mío, porque con mi trabajo, voy a ver si estos niños se quedan porque les gusta el modo de enseñarles y gracias a dios, todos los que han venido se han quedado, esa es la satisfacción más grande que he tenido.

No te imaginas la satisfacción que uno siente, cuando esos niños, pese a que muchos compañeros entrenador me dicen que soy muy exigente y es cierto, pero es porque lo que quiero es que mis alumnos sean disciplinados y aprendan y cuando ya están encauzados, vienen y me dicen, “te quiero maestro”, esa es mi satisfacción.

Los entrenadores tenemos que ser el ejemplo del niño en disciplina, en trabajo, dentro de nuestras clases y fuera de ellos, eso es fundamental, mi satisfacción es ver nadar a quien llego en ocasiones con miedo de meterse a la piscina.

¿Así como hay logros, satisfacciones, también ha tenido fracasos en su trabajo?

Fracasos no, todo es en relación a la competencia, por lo que a mi corresponde, he pasado en muchos clubs, haciendo un recuento, inicie en el IMSS, que es la alberca que más amo, si me dijeran que regresara lo haría y con mucho gusto, porque es la alberca donde comencé, en donde aprendí, como entrenador y competidor, de ahí fui al Franciorama 2000, más tarde al 20 de noviembre, donde estuve con el club nautilos, mantarrayas, escualos, estuve con el Arquitecto Victor Reveles, una gran persona y un tremendo maestro de el aprendí la técnica que ahora aplico a mis alumnos, para luego llegar hasta la UAC.

Fueron en total doce equipos, lo que no puedo considerar como un fracaso, todo lo contrario, me sirvió de experiencia, el cambiar de equipos es porque en ocasiones no encajas en este ya, todo tiene su ciclo y es la ley de la vida, además en donde he estado, los alumnos van conmigo, el 80 por ciento de estos, me siguen.

¿El profesor Oscar Peña ha pensado en jubilarse o abandonar la natación luego de 35 años de ser entrenador?

Honestamente, te voy a responder, muchos de mis compañeros me han hecho esa pregunta, que cuándo me jubilo de la UAC o como entrenador y te respondo como les digo a ellos, la natación es mi vida, es mi pasión, este deporte me sacó de mis problemas en los que estaba inmerso como joven, fui chavo de barrio, me rocé con mucha gente que estuvo inclusive por mal camino.

Ahorita bendito sea Dios, la gente que me conoce sabe que soy entrenador de natación y no lo pienso, seguiré hasta cuando ya no pueda, pero por ahorita no tengo esa idea.

No puedo jubilarme porque siento que cada día mejoro más, conozco más a mis alumnos, cuando inicié tuve dos facetas, en ocasiones exageraba en mis entrenamientos, siempre era duro con mis atletas, pero conforme ha trascurrido el tiempo, he ido entendiéndolos más, voy aprendiendo junto con ellos, antes los niños y jóvenes me tenían miedo, ahora me quieren, porque me he ido ganando su cariño a través del respeto y del trabajo, al igual que los papás.

Ese fue un modelo que tomé del profesor Rafael Aguilar que al igual que yo, se ha ido ganando poco a poco el cariño de sus atletas por su trabajo y sobre la metodología de trabajo, he aprendido mucho del Profesor Humberto Sánchez, que siempre me ha orientado en lo que quiero saber o aprender, ha estado siempre para apoyarme y a quien se lo agradezco.

Para concluir el Profesor Oscar Raymundo Peña dijo que, en esta época de pandemia, está trabajando por iniciativa del Coordinador de actividades deportivas y recreativas de la UAC, Manuel Sosa Gantús, junto con otros maestros del mismo departamento en acondicionamiento físico en línea con los alumnos, maestros, personal administrativo y ex trabajadores y ex estudiantes, por lo que a él corresponde da las clases los martes y jueves a las cinco de la tarde.