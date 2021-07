Servicio de taxis, regular: Sondeo

Sondeo

Pedimos la opinión de los campechanos sobre el servicio de taxis con estas preguntas: ¿El servicio de taxis es bueno o malo?, ¿Si no les permiten subir tarifas, cree usted que por eso ofrecen mal servicio?, ¿Qué propone usted para que haya buen servicio y además tarifas razonables?, ¿Cree usted que hace bien el gobierno en evitar que suban las tarifas a pesar de que todo sube como las gasolinas?

Luis Couoh respondió: El servicio es malo, pienso que influye mucho el no poder subir la tarifa, tal vez una mejor organización entre el sindicato de taxistas para planear opciones para un mejor servicio o solicitar apoyo a las dependencias correspondientes, nuestra economía no es muy buena, así que no estoy en contra o a favor.

Viridiana Moo dijo: Si es bueno, cuando llegan a tiempo, no creo que sea exclusivamente por esa cuestión, debería haber otro servicio aparte de taxis como Uber para que haya mejores tarifas, bueno es justo porque si la gasolina sube igual tienen que subir la tarifa para que les puedan pagar a los taxistas o tengan ganancia no sé cómo lo manejen.

Isabel Santoyo respondió: Es regular el servicio, podría ser ya que la gasolina esta en incremento y las tarifas siguen igual, me gustaría que sean un poco más amables y que se actualicen en el servicio como aceptar ubicaciones por GPS o Google Maps, creo que deberían de ser un poco más consientes sobre la economía del estado.

Ernesto Hernández contestó: Es bueno el servicio, es igual, no he tenido malas experiencias con ellos, podrían mejorar la calidad del servicio, no porque no es justo para los taxistas.

Lizeth Dzib dijo: A veces es bueno el servicio pero siempre hay uno que otro que se pasan de groseros, depende del chófer, ellos cobran lo que quieran hay unos que cobran 35 pesos y otros que se exceden hasta 50 pesos, en la misma distancia, pues el gobierno a todo le sube menos al sueldo de los empleados.