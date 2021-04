Si acude a debate, Sansores haría guerra sucia: Ortega Pérez

No ha sido extraño que algún Diputado, dirigente o líder de partido den su posicionamiento respecto al mayor temor de la candidata por Morena y PT, Layda Sansores, al ser evidente que continúa poniendo en duda su asistencia al debate, por lo que en su mayoría coinciden en que la candidata tiene un desconocimiento total del Estado, sin embargo, hay quienes consideran que el mayor miedo es ser evidenciada por su mal desempeño en la alcaldía de Álvaro Obregón.

“El debate es muy importante porque los candidatos aprovechan este espacio para externar sus propuestas y como darán solución a las necesidades de la gente, yo creo que todos los candidatos deben de aprovechar esta oportunidad en la que deben defender sus propuestas con argumentos y datos, pienso que nadie debería de faltar, pues su ausencia sería muy notoria y tal vez muy criticada por los ciudadanos.

Durante este espacio y tiempo la gente quiere oír propuestas, soluciones y estrategias; además, considero que Layda lleva desventaja por no conocer las necesidades del estado, ya que solo viene en tiempos electorales a hacer campaña, por lo tanto, no tendría los argumentos suficientes para poder defender los errores que ha tenido el Gobierno Federal en los primeros 3 años y, sobre todo, sabe que la van a cuestionar por su mal desempeño en la alcaldía de Álvaro Obregón. Considero que solo se dedicaría a hacer guerra sucia y atacar a los contrincantes en vez de proponer y dar soluciones”, comentó el Diputado priista, Jorge Ortega Pérez.

“Si decides participar en este tipo de contienda, sobre todo, a la gubernatura del Estado y estás haciendo campaña, pues quieres dar a conocer y mostrar que tu proyecto es mejor que el del otro, por lo que creo que una de las mejores formas para exponerlo es mediante un debate, sobre todo, en este que se organiza ya que está autorizado por parte del INE. El no asistir lo único que demuestra es debilidad por temor a que se pueda decir algo que no quieres que salga a la luz o que por otro lado no tenga capacidad para debatir con profesionalismo como una entrega hacia el proyecto que estás encabezando, considero que es un error gravísimo.

Todos los campechanos sabemos que hace muchos años Layda no vive en Campeche, de hecho, me parece que ella no ha vivido grandes temporadas en nuestro Estado y en los últimos años lo único que hemos visto es que en campaña viene a decirle a los campechanos que quiere defender los intereses de la población y solucionar todo lo que se requiere en el Estado, sin embargo, ya luego que acaba la campaña se vuelve a ir a la Ciudad de México y no la volvemos a ver hasta en los siguientes tres años, obviamente no conoce los problemas, las necesidades y lo que aqueja a los campechanos”, señalo la Diputada panista, Nelly Márquez.