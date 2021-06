Sí al aborto legal: Sociedad

Sondeo

La despenalización del aborto es un tema muy controversial desde hace mucho tiempo, pedimos la opinión ciudadana con estas preguntas: ¿Cree que se deba despenalizar o no el aborto?, ¿La religión debe intervenir para penalizar o no, el aborto?, ¿Es feminismo que la mujer defienda su derecho a decidir por su propio cuerpo?, ¿Se tiene qué legislar sí o no?, ¿Aborto cuándo sí o cuándo no?, ¿Le han consultado alguna vez acerca de este tema?

Lizbeth Flores dijo: Yo creo que no, el clero no debe estar ni en temas políticos, ni en un tema de otra índole, es un derecho autónomo el que la mujer pueda decidir sobre su cuerpo, se tiene que legislar que la mujer defienda su derecho si, apoyo el aborto en cuestiones médicas, cuando el bebé no va a tener una vida sana en esos tipos de casos si lo apoyo, este tema suena desde hace mucho tiempo, es algo muy controversial.

Manuel Mut respondió: Sí, se debería despenalizar, la Iglesia no debe meterse por eso tiene mucho tiempo que se separó del gobierno, más que feminismo es un derecho, sí, el aborto si es por violación, o si los métodos anticonceptivos fallan y las personas no son social y moralmente responsables de criar a un bebé, son situaciones de mucho tacto y cuidado que se podrían analizar, no es la primera vez.

Carolina Salazar contestó: Despenalizarlo sí, creo que independientemente de la religión cada persona es dueña y autónoma de su cuerpo y sus decisiones y la religión no debe de intervenir para nada, puede dar su punto de vista pero no cómo imposición, claro que no, cada persona es autónoma en su cuerpo y sus decisiones, sí, debe examinarse con un médico y si el producto no es viable y está en el rango de interrumpir que sea legal o en caso de violaciones que sea legal independiente de la edad, si hemos hablado mucho al respecto.

Luis Antonio Balán dijo: Sí, solo cuando se trate de violación, la Iglesia no debe intervenir, no, pero en vez de decidir se debe prevenir, se debe legislar y aprobar solo en casos de violación o cuando el producto ponga en peligro la salud de la mujer o del mismo, si me lo han consultado.

Roxana Hernández respondió: Si se debe despenalizar, la religión es una cuestión diferente a lo político y lo legal, no es feminismo, es un derecho a decidir sobre su cuerpo, si se tiene que legislar, pero debe haber ciertas restricciones, al menos eso creo, se debe permitir cuando es por violación o cuando el producto viene con alguna malformación o algo que dale su salud o ponga el riesgo la vida de la mujer, si siempre se ha tocado este tema.