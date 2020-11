Sí aumenta tortilla, amagan de nuevo

No se descarta un incremento en el precio de la tortilla en el estado, debido al incremento que se ha dado en la harina, aseguró el Presidente de la Cámara de la Industria de la Masa y la Tortilla en Campeche, Javier González Baqueiro. Al dejar en claro que es muy factible que se pueda dar tal incremento, aclaró que no confirma dicha situación, pues no se puede aumentar el precio solo porque si, ya que es considerado como algo ilegal.

El Presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, Homero López García, en días pasados anunció que a partir del 1 de diciembre de este mismo año, se daría el aumento de un peso por kilo de tortilla, derivado de los incrementos a los costos de insumos como agua, maíz, transporte, mano de obra, refacciones, papel, etc., aumento que se vería reflejado en los más de 100 mil negocios en todo México.

Sin embargo, uno de los factores principales de acuerdo a información nacional, es que la productora de harina de maíz más grande del país, aumentaría a 650 pesos el precio de la tonelada, además del precio de energéticos de entre un cuatro y seis por ciento.

Por su parte, González Baqueiro señaló que otro tema es el poder adquisitivo de los negocios, pues hay quienes consumen regular harina y gas, recibiendo precios preferenciales, en su caso compra en 11 mil pesos la tonelada de harina y otros la consiguen en 9 mil pesos.