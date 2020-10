Sí hay acercamiento con PAN y PRI, hay pláticas: Segovia Cruz

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Campeche no pretende ser un simple apoyo para que otros ganen espacios de elección popular o gobiernen, su interés está en participar de un gran acuerdo que genere un contrapeso al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Así lo expresó el dirigente estatal, José Segovia Cruz, quien insistió que el Sol Azteca es un partido que no se niega a las coaliciones, pero tampoco se siente en desventaja al momento de competir solo en la elección del próximo año.

Respecto a las coaliciones, comentó que hay acercamientos con sus homólogos Pedro Cámara Castillo del PAN y Ricardo Medina Farfán del PRI, pero hasta ahora nada que pueda declararse como oficial.

Se pronunció porque en tanto no existan acuerdos, cada uno siga sus procesos internos como es la selección de candidatas y candidatos.

“Estamos manifestando como partidos la intención de coaligarnos, es lo principal; estamos valorando sí conviene o no; el PRD está abierto a las alianzas en todo momento con el PRI, con el PAN, siempre y cuando podamos sumar, ser un contrapeso rea al mal gobierno de AMLO”, comentó.

Como el PRI y el PAN donde hay figuras fuertes para encabezar la candidatura, dijo que el PRD tiene a dos aspirantes, sí bien se reservó los nombres, expuso que todos estarán sobre la mesa de una hipotética alianza para determinar al mejor posicionado.

“El candidato tiene que tener ciertas características, que tengan sensibilidad y contacto con la gente, que ese candidato pueda ser del PRI, del PRD o del PAN pero que tenga parte de nuestra plataforma, incluso ¿Por qué no? Puede ser un candidato externo, que venga de la ciudadanía”, apuntó.

A pregunta de que el PRD, no respalde una coalición por la posible imposición de un candidato, insistió en el profesionalismo y la responsabilidad al momento de discutir el tema entre dirigentes.

Segovia Cruz reafirmó que el Sol Azteca está listo para ir solo a la contienda, pero no por ello es enemigo de las coaliciones, “el PRD no puede estar en contra de las alianzas, si la propuesta tiene posibilidades, no veo porque nosotros nos negaríamos”.

Agregó, “lo que sí vamos a garantizar es el respeto a las personas, el respeto a su trabajo, a su trayectoria, a sus resultados electorales, vamos a poner por delante el respeto por todos los partidos, el PRD no estará en contra de ninguna alianza”.