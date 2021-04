Si Layda gobernara seguiríamos en la vil pobreza: Obradorista

“Lo que veo que está sucediendo en Campeche, no está bien. Nosotros somos Obradoristas porque Morena es el partido que nos conviene para que Campeche salga de pobre, pues los ideales de López Obrador son lo mejor. Nuestro Presidente ha ayudado a muchos campechanos y gente pobre que no tienen ni que comer y mucho menos una casa para vivir”, manifestó María del Carmen Ríos Martín, integrante del grupo Obradorista en Campeche, al explicar la preocupación de todos los verdaderos morenistas.

“Siendo morenistas queremos un cambio y no lo que está ocurriendo dentro del partido en Campeche, poniendo a gente que no está preparada, impuestos simplemente porque son primos o hermanos de alguno de los líderes actuales. Creíamos que en estas elecciones en Campeche, Morena pondría gente diferente y terminó imponiendo a corruptos que no trabajarán para el pueblo, sino para sus mismos bolsillos.

Yo les pido que no nos decepcionen y cuando lleguen a ocupar el cargo trabajen para sacar adelante a Campeche y a los pobres, haciendo valer los ideales de Andrés Manuel López Obrador”, dijo.

“Yo conformó el grupo de Obradoristas campechanos que defendemos la ‘Cuarta Transformación’, si Layda gobierna Campeche continuaremos en la vil pobreza. Lucharemos para rescatar a Morena, porque Layda nunca ha hecho nada por Campeche”, comentó Juan Alberto Ríos Martín, representante del grupo ‘Lopezobradoristas’.