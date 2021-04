Si no le gusta Campeche, que se vaya; invita Canacintra a agresora municipal

“Es penoso que Liss Noemí Mérida Pinto se exprese de los campechanos de esa manera, ella no tiene ningún derecho para poder hablar así, mucho menos usando palabras altisonantes. Los ciudadanos no somos responsables del mal gobierno que se eligió en su momento hace dos años y fracción”, señaló la Presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación delegación Campeche, Esperanza Ortega Azar.

Respecto a las declaraciones en redes sociales de la funcionaria municipal, Liss Noemí Mérida Pinto, que culpó a los campechanos de los accidentes en la avenida costera, manifestó que el Gobierno Municipal tuvo un plan insensible en el que no se dedicó verdaderamente a los servicios públicos y que no se dedicó a tener las calles en buen estado ni el alumbrado y a no ver más allá que sus intereses personales de querer ser candidato a gobernador, es muy lamentable. Agregó que todos debemos de refutar lo que dijo esta señora y hacerle ver que Campeche se respete porque en Campeche somos un estado de paz.

“Si a ella no le gusta, las puertas están abiertas y que se vaya a otro estado, a donde puede ser escuchada de la manera que ella quiera”, expresó.

Este problema de la oscuridad en esta avenida y el riesgo de las personas que salen a hacer ejercicio esta porque es un tramo peligroso para la gente de Palmas y la Fidel, donde hasta ahora no ha habido respuesta.

Aseguró que ese paso es el peligro para todos los ciudadanos no solamente para la gente de Palmas y la Fidel, sino para todos los campechanos, además, dijo que ya se debe dar una solución.

“El encargado de la Presidencia Municipal, Paul Arce, debe hacer lo que le corresponde en lugar de estar pidiendo las indicaciones de su patrón, que se ocupe en vez que se preocupe de que el señor Fernández sea gobernador, que se ocupen en dar los servicios que los campechanos merecemos y el alumbrado a la mayor brevedad posible porque toda esta zona que sumamente peligrosa”, finalizó.