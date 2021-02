Si PGL es culpable que le apliquen todo el peso de la ley: APZ

Si el ex alcalde fue citado a declarar por un juez es porque seguramente está siendo investigado, asegura consejero perredista

El presidente del Consejo Estatal del PRD, Asisclo Paz López, señaló que la justicia no está en entredicho y si el ex-presidente municipal de Carmen, Pablo G.L., resultará responsable por el delito de peculado, se le debe aplicar todo el peso de la ley.

El dirigente estatal refirió que si al ex panista ahora morenista lo citó el juez para que declare, es porque lo están investigando por su posible responsabilidad y por la malversación de caudales públicos que es un delito consistente en la apropiación indebida del dinero perteneciente al Estado.

Paz López dijo que ha visto en la redes sociales como distractores de la justicia y gente que a lo mejor son inventadas (troles), disque apoyan a Pablo, se meten hablar feo del juez que está llevando el juicio, sin embargo, el regulador es una persona conocida en Carmen y se sabe que es honesto, correcto y que aplica la justicia como debe de ser conforme a derecho.

“Los distractores o amigos de Pablo se dedican hablar mal del juez que lleva el juicio por peculado, pero yo creo que Pablo si tiene alguna responsabilidad por el delito de peculado, todo mundo sabemos de los 322 millones de pesos sonadísimos del IMSS e Infonovit”.

Asisclo Paz reconoció que el juez va a tener que aplicar la ley tal cual, pues no se negocia, no se debe de comprar y no se debe politizar, cuando realmente es un delito o un posible delito por el cual se le está investigando tienen que afrontarla.

“Si Pablo está seguro que no tiene nada que deberle al pueblo, no tendría porque tener temor, ni mucho menos politizar el tema, pero se la ha pasado diciendo que no es responsable y que es un perseguido político, pero si no tiene responsabilidad pues que se presente ante el juez a declarar y que sea la autoridad competente quien lo investigue”.

El dirigente estatal puntualizó que realmente son problemas legales y el ex panista tiene que enfrentar la ley, “total como bien dicen, el que nada debe nada teme”, que sea la autoridad quien determine si es o no responsable, porque nadie está por encima de la ley, así lo dijo el Presidente de la República.