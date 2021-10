Si PGL incurrió en delito de peculado debe ser castigado

Quien sea culpable debe ser puesto tras las rejas y no importa quién sea, afirma José Enrique Zapata Acosta

José Enrique Zapata Acosta, político en Ciudad del Carmen, pidió a las autoridades de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción en el Estado de Campeche (FECCECAM), que si el actual alcalde del municipio de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus cometió los delitos de peculado y uso indebido de facultades y atribuciones en el lapso de 2015 a 2018, que se le aplique todo el peso de la ley, porque nadie está encima de ella.

Dijo que de acuerdo a la Auditoría Superior del Estado de Campeche (Asecam), encontró irregularidades durante su pasada administración. Sin embargo, fue hasta hace unos días en que denunciaron el problema ante la FECCECAM, quienes decidirán el proceso de quien desde hace tres año burla las leyes estatales y como ahora tiene el poder de volver hacer alcalde, cree que es intocable.

-Lo bueno que en esta administración se jactan en decir que no habrá corrupción, por ello, las autoridades no deben de proteger a quienes tienen cuentas con la ley, además el piso debe de ser parejo para todos quienes cometan o atenten contra el patrimonio de los carmelitas y campechanos. Si en verdad habrá mano dura en este gobierno estatal, lo queremos ver impartiendo la justicia contra los ex funcionarios o funcionarios involucrados en delitos graves, resaltó.

De la misma forma agregó que quien sea culpable debe de ser puesto tras las rejas, y no importa que sea un presidente municipal, diputado o gobernador, si se les comprueba el delito de peculado y uso indebido de facultades y atribuciones, que asuma su responsabilidad, porque nadie se burla del pueblo aunque sea protegido por sus autoridades, así como la ley, es la ley y por tal se debe de respetar.