Si rebasas topes de campaña, adiós triunfo: Alfredo Cardeña

Es fundamental que se conozca en todo momento de dónde y cómo obtienen ingresos, y cómo los gastan todos aquellos candidatos que se encuentran en una campaña electoral, esto con el objetivo de saber que no están obteniendo dinero ilegal, que no los están gastando en cosas indebidas y que no están violando los topes de gastos; por ello, el Presidente del Colegio de la Barra de Licenciados en Derecho en Campeche A. C., José Alberto Cardeña Vázquez, nos habló de las eventuales sanciones que enfrentan los candidatos y partidos políticos.

“En 2018 fue reformada la Constitución y algo que se vio de aquella reforma era que aquellos candidatos que compitieran para puestos de elección popular si violaban el tope de los gastos de campaña la sanción que les podía imponer la autoridad no se aplicaba afectándolos a ellos, sino se les imponía a los partidos políticos.

Entonces X o Y partido eran multados y los partidos tenían que pagar esas multas de su propio peculio, entonces con la última reforma el partido sigue siendo multado, pero adicionalmente el candidato pierde y puede dejar de participar de la candidatura o inclusive si es electo y excede los gastos de campaña puede ser descalificado por violar los gastos de campaña.

Ahora la procedencia del recurso de manera ilícita puede dar lugar no solamente a los conocidos delitos electorales, sino también a sanciones por un delito con carácter penal dependiendo si el dinero que se obtenga es de algún grupo delictivo o en su caso algún familiar que le inyecte a la campaña o alguien que lo esté financiando; entonces la sanción ya dependerá de la procedencia del recurso”, destacó José Alfredo Cardeña Vázquez, Presidente del Colegio de la Barra de Licenciados en Derecho en Campeche A. C.