Siempre ligado al escándalo y corrupción el PAN de Campeche

Ruelas, Mario Ávila, Lazarus, Eliseo, Pashita, JCLavalle, YValladares y más

El PAN siempre ha estado ligado al escándalo, sobre todo por corrupción, desde que llegó al poder en ayuntamientos o cargos públicos federales. No ha gobernado el Estado de Campeche, por bendición. En consecuencia, han estado ligados a actos reñidos con la ley desde su génesis. En estos momentos Acción Nacional está bajo la lupa de la sociedad. Vamos a hacer un recuento de lo que se tiene de experiencia en la entidad. Sin soslayar que cuando gana Vicente Fox, el primer escándalo fue la compra de toallas a sobre precio para la cabaña que habitaría en Los Pinos, después imaginen lo que lograron los entenados como Bibriesca.

¿Quién no recuerda el audio de Carlos Ernesto Rosado Ruelas cuando era alcalde y quería imponer candidato a la presidencia municipal porque ya sentía hasta candidato a gobernador y fue grabado por instrucciones de quien sería alcalde después y el autor de la grabación ya hasta fue corrido del PAN y ahora es de Morena? Fue un escándalo la oferta de Rosado Ruelas de llevarse su maleta de dinero si entre los que estaban con él en esa reunión, no salía el candidato y el próximo alcalde del PAN. Sin saber que el perdedor sería él. Pero como los escrúpulos no son parte de esa maleta que se llevaría sí vendería la elección, ahora anda buscando el voto de nuevo.

Del mismo modo en esa época, el mismo que instruyó grabar a Rosado Ruelas, hizo lo mismo con Juan Carlos Lavalle cuando en una reunión con jóvenes panistas les ofreció que todos tendrían chamba porque él tenía experiencia en esto, “ya que de tres madrazos, había sacado a todos los priístas de la Conagua”. Hoy sigue en el servicio público, relacionado siempre con el agua y sin ningún castigo al respecto. Colaborando con quien lo mandó a grabar.

Otro alcalde, de Carmen, recientemente fue acusado hasta de pintarse las uñas y tiene un adeudo enorme con el IMSS y muchas cuentas pendientes en la Isla, Pablo Gutiérrez Lazarus. Esa Isla que fue gobernada por panistas de la misma familia como Jorge Rosiñol y José Ignacio Seara. Los escándalos de secuestros y temas relacionados con terrenos y tráfico de influencia. O de los que se enriquecieron con el uso y abuso del agua Dulce para venderle a Pemex. Y así podemos ilustrar con decenas de barbaridades.

Los escándalos de la campaña de Mario Ávila con espionaje y el de soborno con MegaMedia, empresa que edita entre otras cosas el Diario de Yucatán, en donde estuvo involucrado el tristemente célebre Jorge Luis Lavalle Maury, el director de la Lotería Nacional de esa época, un sujeto ligado a Elba Esther Gordillo y Carlos Mouriño Terrazo. ¡Escándalo nacional! Lavalle Maury era coordinador de la campaña de Ávila Lizárraga y el hermano de Juan Camilo el dueño absoluto de Acción Nacional. Intentaron gobernar Campeche vía Mario Ávila, un testaferro emergente del dueño del grupo GES.

Al perder la campaña Ávila Lizárraga con Fernando Ortega, meses más tarde lo nombraron funcionario de alta jerarquía en Pemex con sede en Ciudad del Carmen y en un diario afín a ellos en esos días, se solazaron al presumir que Ávila Lizárraga manejaría más recursos en Pemex que Ortega Bernés al año en su gobierno. Y es que Lavalle Maury pronosticó en campaña, siendo coordinador de la campaña, que estaba seguro que el priísta Fernando Ortega ganaría la elección y así fue. Tenía tino por su pasado tricolor.

Mario Ávila es ahora prófugo de la justicia. Le comprobaron una serie de tropelías. Los moches eran cuantiosos y tenía que responder a su jefe Mouriño, por lo que las tajadas ya andaban entre el 30/40% por lo que hagan un cálculo de los 120 mil millones de pesos “administrados” anualmente, qué porcentaje les redituaba a Mouriño y a Ávila Lizárraga.

El PAN, como dice el dicho: Gallina que como huevo, ni que le quemen el pico.

No deben extrañarse de los escándalos por corrupción de los panistas que antes de llegar al poder se solazaban de su honestidad -como Amlo- y resultaron peores.

(Mañana, la segunda parte).