“Siempre me sentí amenazada por Fernández”, lo acusa de misógino

Violencia política contra la Regidora Salazar Gómez

La Regidora Maricela Salazar Gómez confirmó que durante los dos años y meses de Eliseo Fernández como Alcalde, ella se sintió amenazada, ya que desde el día uno, Fernández lanzó contra ella críticas y a una granja de troles para atacarla y descalificarla.

“Un día me dijo ‘Maricelita’ en tono despectivo como sí no supiera, y no es así, tenemos la oportunidad que para mí fue nueva de aprender… es difícil para mí decirlo en medios, pero es algo que tenía, yo venía con miedo porque medios en redes sociales que él (Eliseo Fernández) controla me atacaron sin conocerme”, denunció.

Salazar Gómez lamentó que en los movimientos legales que ayer tuvieron lugar, se prive a la Regidora Sara Evelin Escalante Flores de la posibilidad de ser Presidenta Municipal, lo que consideró una medida retrógrada que no abona en la lucha de igualdad para las mujeres.

Resaltó que todas tienen capacidad para ocupar cargos de importancia, pero la licencia “voluntaria” de la Primera Regidora confirma el desprecio de Eliseo Fernández por el género femenino.