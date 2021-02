Sigue fallando plataforma para vacunas a adultos mayores

Tres días han pasado de que el Gobierno Federal habilitó la página oficial para el registro de adultos mayores que deseen recibir la vacuna anti COVID y aún presenta algunas fallas que ha sido una molestia de familiares de este sector de la población.

Si bien y hay quienes han logrado registrase, en los primeros días el dolor de cabeza de muchos fue que la página no cargaba y el sistema era lento, ahora uno de las fallas es que quienes ingresan su CURP, la página indica que no es horario de servicio y otros que no detectan que la persona que ingresó tiene los 60 años.

Esta situación ha provocado que en redes sociales muchos busquen orientación de sus autoridades, otros manifiesten su enojo y hay quienes exigen que sea otro método que implementen para que no atrase este proceso que consideran importante.

Cabe mencionar en la página Mi Vacuna, el horario de registro está habilitado de lunes a domingo de 08:00 a 12:00 horas. Al respecto el Gobierno Federal ha pedido paciencia y que estás fallas se irán solucionando poco a poco, para un mejor servicio.