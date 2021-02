Sigue pataleo de Uc Hernández pero multa sigue y FxM, ni lo pela

“Si se configura un delito que merezca la pena corporal estoy dispuesto a pagar por ese delito… pero sí no se configura ese delito, yo sí le voy a pedir como dijo el presidente pues que nos pidan disculpas”, afirmó Cruz Alberto Uc Hernández quien se defendió de los señalamientos de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

El pasado jueves medios nacionales confirmaron que el ex delegado de la Sagarpa (hoy Sader) en Chiapas habría recibido de la SFP una multa por 57 millones de pesos, así como su inhabilitación por 10 años para ejercer cargos públicos, esto debido a irregularidades detectadas en la operación del Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (Pimaf) en 2016.

Ayer el ahora aspirante a candidato a gobernador de Campeche, negó cualquier acto ilícito, comentó que la sanción se da en función a la operación del programa en 2016, mientras que él asumió el encargo en enero de 2017.

“Les venimos a dar la cara por eso no usamos cubrebocas en este momento, queremos que la sociedad campechana nos vea y que no nos escondemos… es un agravio enorme que me hacen a un servidor y a su familia y a la gente que nos apoya en Campeche”, declaró.Uc Hernández quien fue rechazado por el Partido Encuentro Solidario (PES) para ser su candidato a gobernador, sostuvo que la sanción no es un acto en firme y se defenderá ante los organismos correspondientes.

Además, reiteró que no se bajará de la carrera por la gubernatura, “como decimos ni me aflige, ni me aflojan, al contrario, vamos a seguir trabajando”.

“No solo vamos a buscar la precandidatura y la candidatura, vamos a buscar el Gobierno del estado, porque no estamos de acuerdo que los mismos estén haciendo lo mismo”, agregó al anunciar que trabaja para ser elegido candidato del partido Fuerza por México (FXM).

El partido no lo conoce

Aunque se dice cercano al FXM, el dirigente local Eduardo Duarte Murillo confirmó a este rotativo, que Uc Hernández no ha tenido ningún acercamiento con él, por lo cual no es aspirante a gobernador, incluso los señalamientos en su contra lo imposibilitarían para serlo.

El ex funcionario federal contesto a esa afirmación, asegurando que sus derechos políticos están salvaguardados, reiteró que, al no ser una sanción en firme, él no está inhabilitado y cumplirá con todos los procedimientos partidistas.

En medio de todo, FXM buscaría al diputado independiente Luis García Hernández para que sea su abanderado, lo que Uc Hernández calificó como positivo.

“Los partidos que se mencionen democráticos tienen que tener varios precandidatos, que sea en un ejercicio de democracia como se defina quien será su candidato, nosotros vamos a seguir trabajando en todo el estado de Campeche y sí el partido tiene a bien designarnos como su abanderado lo vamos a hacer con la frente en alto, sabiendo que no le debemos nada a nadie, y que no hemos agraviado a ningún productor”, terminó.