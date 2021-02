Sihochac se aferra en la cima de la Supremacía Regional

San Francisco Sihochac hilvanó su segundo triunfo en el arranque de la segunda vuelta del torneo de fútbol de la Liga 1 “Supremacía Regional”, al derrotar al Atlético Ruiz Cortines, 3 goles a 0, en partido que se jugó en la cancha de los ganadores.

Luego de su derrota al concluir la primera vuelta de este torneo, San Francisco parece haber retomado el rumbo, ya llegó a dos triunfos en forma consecutiva y lo mejor de todo esto es que se mantiene a la cabeza de la tabla general.

En esta ocasión le ganó al Atlético Ruiz Cortines, escuadra que si bien no anda del todo bien, sí está peleando por no caer hasta la última posición, esta sin duda no ha sido su temporada, apenas y llega a siete puntos y esto ha originado que se mantenga en la penúltima posición, con lo que se está quedando atrás el objetivo de llegar a la siguiente ronda del torneo.