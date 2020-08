Morena cierra paso a ex priístas, sin afiliaciones desde 2017: José Luis Flores

Recordó que las afiliaciones están cerradas desde 2017 y no hay registro de que Pozos Lanz o sus simpatizantes pretendan llegar a Morena previo a la elección del próximo año

“Los candidatos de Morena saldrán de Morena, serán militantes de Morena”, afirmó el Diputado José Luis Flores Pacheco, quien descartó que el ex senador priísta Raúl Pozos Lanz esté buscando cobijo y ser candidato a gobernador por su partido.

En entrevista, Flores Pacheco, quien es el presidente del Consejo Estatal de Morena, recordó que las afiliaciones están cerradas desde 2017 y no hay registro de que Pozos Lanz o sus simpatizantes pretendan llegar a Morena previo a la elección del próximo año.

“No tengo conocimiento que esté solicitando entrar al partido, y no se puede, el padrón está cerrado, si llega a solicitar algo, lo analizaremos con todas las instancias, recordemos que hay dirigencias y te puedo decir como militante que ya tenemos candidata”, declaró.

Sin mencionar a la alcaldesa Layda Sansores, dejó entrever que ella es la figura más fuerte del partido y por ende llena los requisitos para una futura postulación, en cuanto a lo otro, reiteró son rumores que pretenden vincular a ex priístas y ex panistas con Morena. En medio de todo, Flores Pacheco dijo que no se descarta la adhesión de nuevos cuadros, pero a diferencia de lo que se dice, estos no llegarían a ocupar cargos relevantes o las futuras candidaturas para la cual trabajan diversos cuadros de su partido.

“En estos momentos no estamos solicitando candidatos, no solicitamos a personas que vengan a sumarse, si en un momento se da la circunstancia que algún ciudadano general, porque no sabemos el día de mañana, entre más se acerque el día de la elección, las campañas por supuesto que vendrán ciudadanos de otros partidos que querrán estar con el ganador y Morena es el ganador”, apuntó.