Sin condiciones para regreso a clases: CCEC

De acuerdo al Presidente del Consejo Coordinador E m p r e s a r i a l d e Campeche, Víctor del Río R. de la Gala, no existen las condiciones para volver a clases presenciales y aunque se vacune a los maestros, no se puede volver, pues esto no protege a los familiares. Dijo que las condiciones para que los niños campechanos puedan regresar a las clases, tienen que ser óptimas.

Mencionó que aún faltan muchas vacunas y aunque se puede vacunar a los maestros, los alumnos podrían contagiar a los padres de familia por lo que es un tema que hay que cuidar.

“En mi opinión no hay condiciones para regresar a clases presenciales, aunque ya se esté vacunando no hay las condiciones para regresar a clases”, especificó.

Respecto al regreso en el estado al semáforo amarillo, detalló que no depende de un mandato o de una orden, pues considera que más bien es resultado de la movilidad.

“No creo que las autoridades en todos los órdenes de gobierno lo determinen, además, los tres órdenes de gobierno están haciendo lo que creen conveniente para que la ciudadanía esté bien y si pasamos a semáforo amarillo, es porque las condiciones así están y hay que tener los cuidados. Yo no yo lo pondría como algo político “, dijo el Presidente del CCEC.

Explicó que el gobierno está tratando de cuidar a la población y nosotros somos los que tenemos que tener los cuidados, es la sociedad la que no debe bajar la guardia ante esta situación.

Finalmente, señaló que el hecho de que empiece este sábado la vacunación a los maestros, es una extraordinaria noticia y poco a poco llegará la vacuna para toda la población.