Sin confirmar visita oficial de AMLO a Campeche

De la visita anunciada a Campeche por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para este jueves en su “mañanera”, para sostener una reunión de seguridad, una rueda de prensa, así como el banderazo para la construcción del tercer tramo de Escárcega, el coordinador del Proyecto Tren Maya en el Estado, Ramón Arredondo Anguiano, dio a conocer no hay aún información oficial que confirme la gira del Ejecutivo Federal.

“Yo me reuní con los de Fonatur para ver los avances de licitación y el pago a las personas que se están indemnizando de todo el tramo del Estado de Campeche porque siempre se ha centrado la plática en la gente de las colonias Camino Real, etcétera, pero acuérdense que a lo largo de toda la vía hay propietarios, entonces, la vía siempre ha estado y Fonatur ha invertido aproximadamente unos 800 millones de pesos en pagar los derechos de vía en todo el territorio campechano a los pequeños propietarios y ejidatarios”, destacó en entrevista.

De igual forma, Arredondo Anguiano destacó que en Campeche no se ha avanzado más en los censos de las viviendas de las personas que serán indemnizadas, por la emergencia del Covid-19, pero, apenas pase continuarán con el proceso.

Recalcó en ese sentido, que las instrucciones del Gobernador han sido que no se violente ningún derecho humano y no se haga ningún desalojo forzoso, “y eso hemos estado tratando de intervenir ante ONU-Hábitat y Fonatur, porque el Gobierno del Estado no es parte ejecutante ni actuante, y estamos apelando a la buena voluntad y a los actos de derecho”.

Subrayó que hasta antes de la contingencia se logró censar solamente al total de 400 viviendas a reubicar, que incluye el tramo de la Ciudad de Campeche por donde pasará el Tren Maya.

En tanto que en la zona rural, enfatizó, tienen un avance del 100 por ciento.

De las indemnizaciones, indicó, son aproximadamente 150 predios con un pago global de 800 millones de pesos.

No obstante, subrayó que por lo pronto se están privilegiando los protocolos sanitarios y están a la espera que la Secretaría de Salud a través de Fonatur informe qué hay condiciones propicias para el inicio de las obras férreas, aunque adelantó se prevé sea en los primeros días de junio.

“Lo que nos favorece es que primero se van hacer estudios, proyectos, estudios de mecánica de suelo, geográficos, geológicos, hidrológicos, de ingeniería de detalle, que llevarán de dos a tres meses. Una vez concluidos empezará la obra fuerte en el campo y da tiempo para que el Covid se disminuya”, precisó.