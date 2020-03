Sin declaratoria de emergencia, injustificados e ilegales despidos por contingencia: Cardeña Vázquez

En una declaratoria de emergencia por parte del Poder Ejecutivo de la Federación, se deben aplicar las disposiciones que marca la Ley Federal de Trabajo que establece que los patrones están obligados al pago de un salario mínimo durante los 30 días que dure la contingencia sanitaria, aclaró el presidente del Colegio de Licenciados de Derecho, José Alfredo Cardeñas Vázquez.

En entrevista, también refirió que el despido laboral, en estos casos, es ilegal, si no se hablaría de una suspensión, porque la propia declaratoria marca que se tienen que cerrar los negocios a causa de una pandemia, enfermedad o padecimiento grave de contagio.

Señaló que es entendible que el sector empresarial esté viviendo una situación difícil porque está paralizada la economía, lo que ha generado que los patrones se desesperen al no tener ingresos y esto provocaría el cierre de negocios de manera temporal, pero es una consecuencia económica y no es pretexto para no cumplir con lo que indica la ley.

Si algún trabajador es despedido o no le cumplen con el pago del salario mínimo en caso de una declaratoria de emergencia, puede interponer su denuncia ante la instancia correspondiente en este caso la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

“Si un patrón decide cerrar el negocio por las razones que considere e indemniza a los trabajadores conforme a la Ley, no hay responsabilidad alguna porque paga sus prestaciones, ahí no habría responsabilidad”, agregó.