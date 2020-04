Sin equipo adecuado para prevenir contagios de Covid-19 en el Hospital de Candelaria

*Dos personas llegaron con cuadros similares a los síntomas del coronavirus, el personal no supo qué hacer *Por no contar con equipo adecuado uno de ellos fue trasladado hacia e

CANDELARIA.- Alrededor de las 3:00 de la tarde del día de ayer, arribó una persona de la comunidad del Mamey, presentando cuadros similares a los síntomas del Coronavirus, a lo cual el personal del Hospital de Candelaria no supo qué hacer ni mantenerlo aislado y tuvo contacto con las personas que estaban en este hospital, señalaron a los familiares de esta persona que en ese hospital no contaban con el equipamiento adecuado para poder atenderlo por lo cual fue trasladado en una ambulancia del Hospital General hacia el Hospital de Mamantel donde inmediatamente fue aislado para posteriormente corroborar si está o no contagiado.

Más tarde alrededor de las 8:00 de la noche arriba otra persona de una comunidad cercana presentando síntomas similares, al parecer esta fue trasladada en una ambulancia de Protección Civil pero se desconoce hacia qué lugar la llevaron, otros casos similares se han estado dando, lo cual causa mucha alarma para los habitantes de Candelaria y las diversas comunidades, ya que están entrando muchas personas de diferentes estados y municipios a resguardarse a las comunidades.

Sin embargo lo relevante aquí es que en el Hospital o Centro de Salud de Candelaria no cuentan con equipamiento adecuado para poder tratar a las personas infectadas, esperemos y las autoridades en turno como el sector Salud del Estado tome cartas en el asunto y brinde el equipamiento adecuado a los médicos y enfermeros que ponen en riesgo su vida, al recibir este tipo de pacientes y por supuesto también para las personas que acuden a los hospitales por cualquier otro síntoma.

el Hospital de Mamantel